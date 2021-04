Bývalý chvilkař Minář tají, co udělal s penězi od stoupenců. Jde o miliony. Názor

Zloděj křičí zloději. Obrazně řečeno, přirozeně. Ale sedí to. Dokonce média hlavního proudu se začínají zajímat o to, za co utratil neúspěšný politik a exvůdce chvilkařů Mikuláš Minář šest milionů korun. Bylo to velké?

Co se dá koupit za šest milionů? Pořádné fáro? Luxusní plavba kolem světa? Možná to i to. Ale také neúspěšná politická kariéra. Moc dobře to ví bývalý vůdce Milionu chvilek pro demokracii a politik Mikuláš Minář, který neuspěl před startem své politické kariéry.

Minář chtěl žbluňknout do českého politického rybníčku. Přinést pravdoláskařskou alternativu Babišovi a všem politickým dinosaurům. Podporu u Čechů nenašel. Postavit se za Mináře chtělo několik desítek tisíc lidí.

Minář politickou podporu nedostal . Zato v kase jeho hnutí Lidé PRO to hezky cinkalo. Teď přišel účet. Média hlavního proudu, a dokonce i politici, se ptají, co Minář s miliony udělal?

Neúspěšný projekt Lidé PRO, za nímž stál bývalý předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář, vybral od 23. října na transparentní účet 5,8 milionu korun. Nyní zůstalo na účtu něco přes 60 tisíc, zbytek stihl za pět měsíců do oznámení svého ukončení 24. března utratit. S touto zprávou přišel deník Právo a server Novinky.cz.

Ačkoli šel Minář do politiky coby bojovník s korupcí, vypaření peněz z účtu vypadá záhadně. Účet, na který se peníze posílaly, totiž nepatří hnutí Lidé PRO, registrovanému na ministerstvu vnitra až loni v prosinci, ale spolku Pro ČR, z. s., jemuž Minář předsedá a má podle stanov právo nakládat s veškerým jeho majetkem sám. Podle slov neúspěšného politika je to v pořádku.

Minář se místo uvěřitelného vysvětlení finančních transakcí postavil na zadní a jako papaláš začal napadat novináře. Prý lžou a používají zavádějící titulky.

Proti Minářovi se v této souvislosti ohradil i senátor, bývalý policejní vyšetřovatel a předseda správní rady Transparency International Václav Láska.

„Kdyby Mikuláš mlčel a dal vše na stůl, až to bude hotové, tak fajn. Ale tohle trochu ublíženecké volání není úplně optimální. A navíc, Mikuláš měl a chtěl přinést ‚něco nového‘, takže jakákoli obhajoba ‚ti ostatní jsou horší‘ by byla víc než nešťastná. A navíc můj komentář není tak o Mikulášovi jako o naději a ochotě lidí uvěřit třeba i něčemu novému po tomhle projektu. Pohár důvěry dobrých lidí není neomezený. A každý, kdo si z něj nalije, se nemůže schovávat za ‚soukromý projekt‘. Naděje, důvěra a víra dobrých lidí je cenná komodita, se kterou nesmí nikdo plýtvat,“ poznamenal senátor.

Názor na podivné finanční záležitosti dříve populárního politického aktivisty Sputniku sdělil známý člen SPD, držitel medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2. stupně, bývalý rektor Vysoké školy Evropských a regionálních studií Lubomír Pána.

„Média doposud držela politickou linii mocenských skupin, které Minářovu aktivitu podporovaly. Ale nyní je již pan Minář pro své bývalé chlebodárce bezcenný a nikdo na něho nebude brát zvláštní ohledy. Zejména také proto, že výsledek jeho hnutí ve volbách by se pohyboval v řádu desetin procent a ani by nedosáhl na 3 %, která garantují finanční příspěvek pro příští čtyři roky (a nedosáhl by pravděpodobně ani na 1,5 %, které by garantovaly alespoň jednorázový příspěvek za počet získaných hlasů),“ říká politik.

Nestal se z Mináře příliš brzy papaláš a kmotr, proti čemuž v české politice brojil? Uráží média a odmítá přiznat, za co utratil peníze.

„Pan Minář ve svém veřejném působení nikdy nepracoval v zájmu České republiky nebo jejích občanů. Spíše si užíval možnost být „občanským hrdinou“ a nakládat s velkými dary. Ani teď se nijak nezměnil. Jen má již zcela jiné postavení, takže se mu neodpouští to, co dříve.

Uvidíme, jak budou postupovat kontrolní orgány a samozřejmě také investigativní novináři. Podle zákona č. 424/91 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích (zejména po jeho novele v roce 2016, která posílila transparentnost) měl pan Minář, ve svém politickém hnutí Lidé PRO, založit čtyři oddělené účty. Jeden pro příjem darů, druhý pracovně právní (zde pravděpodobně utratil většinu peněz a měl by všechny pracovně právní vztahy vykázat, včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění); třetí volební (protože byly vyhlášeny volby do PS, tak veškeré výdaje by měl evidovat na tomto účtu), a na ostatní příjmy a výdaje by měl mít založený provozní účet. Bude jistě zajímavé, v jakém poměru výdajů vykáže uvedených 6 milionů Kč.

Jen dodám, že nezřízení účtu je přestupek, pod sankcí až 200.000,- Kč,“ míní expert.

Proč podle vašeho názoru Minář v politice neuspěl? Vždyť na Letnou přivedl desítky tisíc lidí.

„Jako předseda zapsaného spolku Milionu chvilek pro demokracii se pan Minář stal tváří boje proti vládě Andreje Babiše a prezidentu Miloši Zemanovi. Ve skutečnosti to však nebyl boj pana Mináře a jeho iniciativy, nýbrž se jednalo o zákulisní válku mocenských skupin v naší zemi, motivovanou a pravděpodobně i řízenou ze zahraničí.

Zapsaný spolek Milion chvilek byl jen jednou z mnoha koordinovaných snah změnit mocenskou situaci v České republice.

Svou činností a vystupováním získal Mikuláš Minář díky svým loutkovodičům veřejnou popularitu, o které se domníval, že je politickým kapitálem – který ho může dobře zaopatřit.

Založil tedy politické hnutí s vidinou, že se dostane mezi „velké hráče“. Iluze se rozplynuly, když pochopil, že bez svých loutkovodičů není nikým a tito jej již v daný okamžik nepotřebují.

Pak už zbylo jen jediné východisko – zachránit, co se dá, a nabytou osobní popularitu přetransformovat alespoň na peněžní zisk. A možná se ani to nekonalo a většina ze šesti milionů Kč byla jen neefektivně promrhána za pokus stát se politikem,“ říká Lubomír Pána.

