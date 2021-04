Policie má víc zasáhnout na internetu, povel zní jasně. Názor

Mohli bychom tu teď vyjmenovat oblasti, do kterých soudobý Švejk pronikl nebo ji opanoval. A nejde jen o covid. Zdaleka ne! Rádi bychom se soustředili na oblast zdánlivě nevinnou, která svádí svou domnělou svobodou k otevřenosti a upřímnosti. Ano, řeč je o internetu.

O co jde? Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová se rozmluvila pro noviny lepšolidí Deník N. Hovořila o problematických kauzách, že případ Čapí hnízdo Andreje Babiše je skoro dotažený do konce. Ale zmínila se taky o pronásledování lidí za názory vyřčené na internetu.

„Nesdílím názor, že verbální trestné činy nejsou pro společnost nebezpečné. Vidím v nich první krok k fyzickému násilí. Je potřeba odmítnout verbální extremistické útoky a postihnout je, pokud překročí hranici. Nejsem spokojená s tím, že policie tyto činy málo vyhledává. Měla by být na internetu daleko aktivnější. Nechávám si předkládat statistiky. Když vidím počty i obsah a dívám se na některé komentáře, spokojená s tím nejsem. Měli bychom tyto činy řešit aktivněji, nesmíme pouze čekat, až takový čin nahlásí poškozený,“ prohlásila v rozhovoru Bradáčová.

A ještě přidala další nálož. „Hlavně je to třeba hanobení rasy, které se na internetu hojně vyskytuje. Také podněcování nenávisti vůči některým skupinám osob nebo omezování jejich práv. Pak jde o sympatizování s různými zakázanými skupinami nebo zpochybňování holokaustu. Výroky tohoto typu se nesmí na internetu objevovat, nemají tam své místo, stejně jako nemají místo v reálném světě,“ tvrdí pražská vrchní státní zástupkyně.

Zpochybňování holokaustu nechme stranou. To v naší společnosti není populární téma a na internetu se neobjevuje v takové míře, aby to státní zástupkyně musela zdůrazňovat. Mnohem vážnější je upozornění na perzekuci za takzvané podněcování nenávisti.

Pod tento termín totiž spadá kde co. Máte vyhraněný názor na migrační politiku EU? Tak pozor, abyste nepodněcovali nenávist. Trváte na tom, že zákony musí platit pro všechny? Ale, ale! Máte svůj postoj k EU a NATO? Tak bacha!

Třetí spiklenec byl předseda dobročinného spolku Dobromil v Hodkovičkách. V den, kdy byl spáchán atentát, pořádal Dobromil zahradní slavnost spojenou s koncertem. Četnický strážmistr přišel, aby požádal účastníky, aby se rozešli, že má Rakousko smutek, načež předseda Dobromilu řekl dobrácky:

„Počkají chvilku, než dohrajou Hej, Slované.“

Nyní seděl tu s hlavou svěšenou a naříkal:

„V srpnu máme nové volby předsednictva, jestli nebudu doma do tý doby, tak se může stát, že mě nezvolejí. Už jsem tím předsedou podesátý. Já tu hanbu nepřežiju.“

To je citát z Haškovy knihy Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, konkrétně z kapitoly Dobrý voják Švejk na policejním ředitelství.

Kolik lidí bude popotahováno za to, že plácli něco na internetu? Třeba to ani tak nemysleli jako ten předseda Dobromilu. A jak to půjde dohromady s blížícími se volbami do Poslanecké sněmovny? Bude policie aktivněji pronásledovat autory „nenávistných“ komentářů, aby se předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček mohl v médiích předvést?

O nebezpečí zátahu na internetové komentátory Sputnik hovořil s Filipem Zachariášem, politologem a členem širšího vedení KSČM.

„Já bych hlavně rozlišoval mezi tím, co je vlastní názor a co vyhrožování. Rozhodně jsem já i KSČM proti tomu, aby se názory na sociálních sítích cenzurovaly. Na druhou stranu by si ti uživatelé, kteří vyhrožují zabitím, fyzickým násilím, znásilněním apod., měli uvědomit, že toto není normální. Člověk to bohužel za obrazovkou monitoru nepozná, zda jde o nadsázku, nebo to píše nějaký blázen, který to může myslet vážně,“ míní známý politik.

„Rozhodně nemá hledat závadné názory, neboť závadný názor by v demokracii neměl existovat. Co by ale vyhledávat měla, je právě ono vyhrožování fyzickým násilím a trestná činnost obecně. Tam by měla policie konat jak na ulici, tak na sociálních sítích, kde je dnes paradoxně koncentrace lidí mnohem vyšší než na nejfrekventovanějších ulicích měst," říká pan Zachariáš.

Má vůbec policie hledat na internetu „závadné názory“? To je jako, když tajný komisař Bretschneider ze Švejka poslouchal hospodské řeči a narušitele zatýkal, než se se Švejkem zlískal jak zákon káže...

Neobáváte se, že před volbami bude v naší republice sílit tlak na politickou cenzuru na internetu?

„Obávám se. Bohužel tomu napomáhají i pochybné stránky typu Hlídací pes apod. a pořady jako Reportéři ČT a jim podobné, které bůhví proč (ještě spolu s dalšími) získaly monopol na výklad pravdy. Co je nepohodlné, označí se jako tu komunistické, tu populistické, tu neomarxistické a je to," říká člen širšího vedení KSČM Filip Zachariáš.

