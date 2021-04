Piráti z českého Karibiku se rozhodli unést loď se... seniory na palubě. Názor

„Filozofie seniorského programu stojí na třech obecných pilířích a větví se do osmi témat. První pilíř klade důraz na podporu aktivního života, soběstačnosti a nezávislosti. Druhý se týká péče o zdraví, její dostupnosti i prevence. Třetí část se zaměřuje na zajištění pomoci těm, kteří se bez ní neobejdou. Soustřeďuje se na sociální služby a podporu blízko domova,” uvedla na středeční tiskové konferenci místopředsedkyně Piratů Olga Richterová.

Zvolili Piráti správnou taktiku? Podaří se jim v koalici se STAN hromadně přilákat starší voliče pomocí takového uměle vytvořeného programu? Sputnik se zeptal publicisty Daniela Nováka:

Pirátská strana ve skutečnosti žádnou svoji taktiku nemá, což je dobře vidět na jejím zmateném a destruktivním působení - především v Praze. Piráti se pouze vezou na vlně toho, co je aktuálně ,,in", což je sympatické mnoha mladým lidem. Ve skutečnosti se ale jedná o ideově brakovou stranu. Piráti jsou především nadnárodně řízená strana působící v rámci internacionálního hnutí ,Antifa. Ve skutečnosti to žádní antifašisté nejsou, oni jen vše, co podle nich není „in“ a „progresivní“, označují za fašismus.

Každý, kdo chce volit Pirátskou stranu, by si měl uvědomit, že nevolí „dredaře a ajťáky“, ale úplně cizí nadnárodní program, kterému dělají v mnoha směrech jen „užitečné idioty“. Podle mého názoru si je toho velká část lidí vědoma, a proto plán této podivné koalice jistě minimálně zčásti nevyjde. Snaha získat seniory je logická, protože Pirátskou stranu podporuje naprosté minimum občanů vyššího než středního věku. Základní linie Pirátské snahy v tomto bude zapojit rodiče a prarodiče členů a sympatizantů strany, aby šli příkladem, ve skutečnosti však mají nikoli občanský, ale vlastní politický zájem.

Od podzimu začali vytvářet zájmové skupiny v několika místních organizacích a nakonec to představili nedávno jako údajně ,,spontánní aktivitu důchodců“. Chtějí tak vyřešit dvě věci najednou: přilákat starší voliče a zároveň rozšířit ideologickou platformu jedné pravdy typu Čeští elfové nebo Evropské hodnoty mezi důchodce. Ideologický obsah je známý: multikulturalismus, rusofobie, panevropské směřování, internetové šmírování a udávání. A právě část této platformy je přímo jmenována v Piráty představeném programu pro seniory, kde se uvádí „Součástí projektu je také zapojení starších do boje proti nepravdivým zprávám na internetu. Funguje tým, který se zaměřuje na hoaxy a řetězové maily.“ A jsme doma! Gay pornoherec Jakub Janda není jako příklad „evropských hodnot" důvěryhodný, aby nejen důchodcům schvaloval, co si mají myslet, tak se Piráti rozhodli zapojit důchodce samotné a zároveň se tvářit jako strana, která má o ně zájem. Ve skutečnosti hned případné zájemce z řad důchodců zužitkují beze zbytku jako ideovou policii a po volbách, o nichž se zmiňují, důchodce odkopnou jako nadbytečnou přítěž.

Budou starší lidé, kteří vzhledem ke svému věku mají konzervativní názory, důvěřovat straně revolucionářů, straně korzárů, budou chtít, aby taková strana zastupovala jejich zájmy v parlamentu?

Straší lidé takové straně statisticky většinově samozřejmě důvěřovat nebudou. Ale mohou stranu celkem často volit, jak sami říkají ,,pro mladé", protože z médií nebo informací od potomků často nabydou dojmu, že tato strana myslí na mladé lidi. Opravdu na ně myslí. Ale většinou úplně jinak, než je zdrávo. Nakonec se vše ukáže, jen mám obavu, aby nebylo trochu pozdě a škody příliš velké.

Přispívá obraz šéfa pirátské strany Ivana Bartoše s dredy na hlavě k popularitě mezi starší generací?

Obraz šéfa Pirátské strany je zárukou, že většina starších lidí tuto stranu volit skutečně nebude. I v mé generaci (jsem ročník 1993) z toho má spousta mých vrstevníků buď legraci, nebo osypky. Kdybych pana Bartoše potkal a nevěděl, že je šéfem parlamentní strany, tak bych si určitě dal pozor na peněženku a snažil se zmizet z marihuanového oblaku, který se okolo takových lidí rozprostírá. Obraz pana Bartoše, jak v dikci směrnic EU bojuje s jointem v ústech za zákaz kouření obyčejných (z jeho pohledu) cigaret v restauracích, je nejen zcela směšný, ale ilustruje celou „taktiku“ Pirátské strany, na kterou jste se ptala na začátku.

