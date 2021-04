SPD: „V otázkách stavebního řízení jsme na tom hůř než Bangladéš.“ Budeme sdílet byty?

Jak si vysvětlujete, že v ČR je tak nepružné stavební řízení? Češi vítají vlastní bydlení, mnohý by rád stavěl. Proč jsme mezi civilizovanými zeměmi (se zavedeným stavebním řízením) v situaci, kdy prakticky nelze za rozumný čas vyřídit stavební povolení? Na tiskovce SPD zaznělo, že jsme v této záležitosti na tom hůře než Bangladéš.

Pavel Jelínek: Právní úprava veřejného stavebního práva je velmi složitá a má velmi dlouhé povolovací procesy. Zápolíme s roztříštěností a resortní předurčeností veřejné správy. Máme velmi nerovnoměrné rozdělení veřejné správy na úrovni obce, regionu a státu.

V některých zemích, když někdo staví, má výrazné úlevy na daních, protože občan, který bydlí ve vlastním domě, je ukázněn touto nemovitostí. Více méně se zdržuje doma, pečuje o svou nemovitost, investuje správným směrem, je s ním méně sociální práce, protože takový občan se o sebe postará. V jeho zájmu je i pracovat. Copak něco podobného nejde u nás? Jak to vidí SPD?

SPD jednoznačně podporuje snižování daní u slušných občanů před neadresnými dávkami pro nepřizpůsobivé. Základem je však vládní politika. V té pořád vidíme velké rezervy obzvláště v podpoře získání bydlení, a to nejen pro mladé rodiny.

SPD je prý pro snížení správních poplatků v rámci stavebního řízení. Je pro to, aby výměr pokut zohledňoval konkrétní osobu, bral v potaz její finanční situaci i charakter stavebního projektu. Copak to u nás takto nefunguje?

V návrhu zákona je nastavena dvojnásobná hodnota pokut oproti stávajícímu stavu. Vláda v návrhu předkládá aplikování přestupkového zákona formou sjednocení přestupkového řízení. S tím nemůžeme souhlasit. Nechávat určení výšky pokuty pouze na úřednících bez přihlédnutí na právní povahu osoby, která přestupek spáchala, je velmi rozvolněné, bez právní brzdy pro běžné občany. Také sjednocení pokut pro OSVČ je nešťastné. Taková podnikající osoba může být automechanik, u kterého nepředpokládáme takové znalosti ohledně výstavby jako u stavebních profesí a tvrdost zákona je neadekvátní v případě neúmyslné chyby při výstavbě.

Je tu i druhá stránka věci. Někteří lidé fixlují s hypotékami, pojištěními… Například ručí chatou, kterou zbourají a na jejím místě staví jiný objekt. V 90. letech někteří získali úvěry na stavbu, peníze přitom použili na jiné věci, v praxi jim nebylo možné nic zabavit. Je současný systém nepružný v obavě před takovýmito jevy? Co naopak šílené exekuce a nemovitosti nabízené pod cenou, resp. v soudních dražbách?

Začnu poslední otázkou. Obecně je v naší zemi problém s vymahatelností práva. SPD ve sněmovně předložila změny v oblasti exekucí. Bohužel ne všechny se setkaly s podporou a byly zamítnuty. Na to navazuje nepružnost v soudních jednáních a zahlcenosti soudů. Pokud k tomu přidáme i množství nepovolených staveb, kde je naprostá bezradnost stavebních úřadů při jejich odstraňování, tak je stavební právo v současné době ve slepé uličce. A k předchozí otázce. Ano současný systém je naprosto nepružný a nelze v něm pro jeho roztříštěnost ani zavést jasné nastavení procesů, jejich kontrolu a vymáhání dodržování...

Sice se říká, že daň z nemovitosti je v ČR jedna z nejnižších, ale opravdu by mne zajímalo, co by se stalo s nemovitostí vlastníka, kdyby tuto daň neplatil?

To je spíše otázka pro právníka, nicméně pokud nebudete platit daně, tak se stanete dlužníkem vůči státu se všemi důsledky. Jako dlužník vůči státu nemůžete požadovat žádné služby od státu. Veškeré dávky a pomoci v nouzi vám budou odmítnuty a při dlouhodobém dluhu může dojít až k výše zmíněnému exekučnímu řízení. Nicméně opět zdůrazňuji, že fundovanou odpověď by vám podal spíše právník z praxe.

Před koronakrizí se na přetřes dostaly krátkodobé pronájmy bytů. Hrozí naší společnosti vedle carsharingu i jakýsi sharing bytů? Co je tohle za druh inkluzivního kapitalismu (za rezignaci na vlastnictví)? Neskončí to tak, že si budeme jako v té porevoluční písni „všechno navzájem půjčovat“? A bydlet každý den v nějaké jiné erární kapsli?

Podle mého názoru je otázka sdílení bytů, aut, či dalších movitých i nemovitých věcí vytvořena postupnou digitalizací společnosti. Nevnímáme tento vývoj negativně. Je to prostě přirozený vývoj. V současné době na sociálních sítích sdílíme o sto šest a nikomu to nepřijde divné. Ano jde o sdílení příspěvků, názorů, fotek, ale sdílení není nic špatného. Propojení lidí pomocí internetu je přínosné a jakékoliv omezování je nepřípustné. Na druhou stranu je nutné se takovému vývoji přizpůsobit, a to jak v ekonomické oblasti, tak i v legislativě. Je nutné vytvořit ekonomické i daňové prostředí, které bude na tento vývoj reagovat. To je vývoj a jakákoli vláda, která je u moci, musí pružně reagovat a sdílení maximálně legalizovat.

Jak by SPD viděla reformu sféry dostupného bydlení? Nejenže se u nás staví málo, některé byty naopak zejí prázdnotou. Prý Piráti, podobně jako kdysi komunisté, by lidi sankcionovali za nadměrné metry… Jediné, co se stávajícím vládám „podařilo“, je zdanit kdejaký plácek, kde by se dalo parkovat. Zdanit místo ke stání není ale totéž, jako vytvořit mnohaúrovňové parkoviště či katedrálu, nebo sídlištní blok…

K politice Pirátské strany se nechci vyjadřovat. Jejich populistické návrhy vesměs vycházejí z politiky, o které jsme byli přesvědčeni, že jí bylo odzvoněno na náměstích v roce 1989. Kdo si léta před revolucí pamatuje, tak je zajisté ostražitý před takovou politikou a ti mladší si jistě mohou informace dohledat.

K dostupnosti bydlení je možné se podívat na zdánlivě nesouvisející bankovní trh. V naší zemi stále existují bankovní poplatky. Naprostý nesmysl. Dáte někomu k dispozici nástroj k podnikání, a ještě mu za to platíte. To nedává smysl. Proč o tom mluvím. Dokud bude nedostatek bytů na trhu a bude převis poptávky po nich, tak bude stále stoupat jejich cena. S tím je spojeno i bankovnictví. Když si uložíte peníze do banky, tak ztrácejí hodnotu. Úroky vkladů jsou směšné. Důsledek je jednoznačný. Nemovitosti neztrácejí hodnotu a je výhodné do nich investovat. Takže na trhu se objevují dva typy zájemců o byty. Ti, kteří nechtějí, aby se znehodnotily jejich finance ve špatně nastaveném bankovnictví a ti, kteří chtějí bydlet. Pokud k tomu přidáme i stárnutí společnosti, tak nám vyjde velmi špatná prognóza. To je stav, který je nutné změnit. To se v globálně orientovaném světě realizuje velmi těžce. Přesto státní investování do mladých rodin je jedno z naprosto nezbytných opatření, které je nutné velmi rychle realizovat. Nejde o vymýšlení nových právních forem pro výstavbu bytů. Opět sáhněme do minulosti a oživme například družstevní způsob výstavby s maximální podporou mladých rodin, a to včetně odpuštění části státní půjčky za každé narozené dítě. To je cesta. Zdaňování pouze vytahuje peníze z kapes občanů a ty mizí v bezedné přebujelé státní správě.

