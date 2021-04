Eduard Chmelár: To, čo vládne na Slovensku, je tretia liga

Doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. je politický a mediálny analytik, vysokoškolský učiteľ, slovenský historik, politik – predseda hnutia Socialisti.sk, publicista a aktivista. Kandidoval aj na funkciu prezidenta Slovenskej republiky. Je autorom niekoľkých kníh a množstva štúdií a odborných článkov i videoblogov, v ktorých sa prezentuje ako veľmi sčítaný a inteligentný človek s nemennými a najmä kritickými názormi, vďaka ktorým jeho videá sleduje často aj vyše stotisíc internetových divákov. V poslednom období napísal mnoho rozhľadených komentárov k súčasnej politickej situácii, nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Rozhovor sme smerovali k súčasnej politickej situácii po roku vládnutia Igora Matoviča.

Po voľbách v roku 2020 sme si zvolili vládu, v čele ktorej stál Igor Matovič. Igor Matovič vyhlásil, že o jeho vláde sa bude v dejepise písať, že bola najlepšou vládou všetkých čias, ktorá vytvorí takú krajinu, kde bude radosť žiť. Máte ten pocit po roku, že ľudia sú radi, že žijú na Slovensku?

Chmelár: Dlhodobo je tu veľmi pesimistická nálada, ktorá je spôsobená okrem iného aj tým, že táto spoločnosť od vstupu do Európskej únie nemá vlastnú víziu. Neexistuje spoločný cieľ, nie sú tu ani elity, ani štátnici (hoci tento pojem z úst našich verejných činiteľov zdevalvoval), vidíme len ruvačku o ohlodanú kosť bez pravidiel.

Čomu pripisujete taký pokles dôvery a preferencií víťaza volieb OĽaNO, ale i ďalších strán vládnej koalície?

Jednoznačne tomu, že to, čo tu vládne, je tretia liga. Ak si porovnáte úroveň politických špičiek za Čarnogurského, Mečiara, Moravčíka, Dzurindu, Fica, Radičovej a Pellegriniho – bez ohľadu na vaše názorové preferencie – tak Matovič, Kollár, Remišová a Sulík sa s nimi nemôžu ani porovnávať. Je to absolútny úpadok Weberovho ideálu politiky ako povolania.

Ako sa pozeráte na to, že si občania v minuloročných voľbách vybrali strany, ktorých šéfovia nemajú morálne čistú minulosť? Matovič (premlčaný daňový podvod), Kollár (mafiánska minulosť, pašovanie, drogy, nečisté nadobudnutie podnikania vo Vysokých Tatrách), Sulík (čarovné premiestnenie majetku OLO do Sulíkového vlastníctva a známe raňajky s Kočnerom) a Kiska (daňový kriminálnik a mafiánske kšefty s pozemkami).

Je to do istej miery zúfalá odpoveď na kriminálny spôsob vládnutia, ktorý sme tu videli predtým. Ale zúfalstvo nie je dobrý radca a ľudia si neuvedomili, že boj proti korupcii nemôže byť základom vládneho programu. Je to dôležitá súčasť, ale nie základ, na tom nemôžete postaviť úspech vládnutia. To je ako, keby ste občanom povedali: „aj tohto roku budeme siať“. To by mala byť samozrejmosť. Ostatné je systém a ja tvrdím, že v takto nastavenom režime môžete korupciu potlačiť, ale nie ju zničiť.

Čo si myslíte o návštevách Matoviča vo Francúzsku, pred voľbami a pred nedávnom u prezidenta Macrona?

Neviem, či je potrebné ešte k tomu niečo dodávať. Utŕžili sme strašnú hanbu. Ten človek sa nikdy nemal stať premiérom, nemá na to ani odborné, ani osobnostné predpoklady. Ale nesmieme zabúdať na to, kto ho vygeneroval. Tu je už problém vážnejší a nestačí iba nadávať na politikov. Ak sa ľudia riadia pri volebnom rozhodovaní infantilným videom OĽaNO z francúzskej riviéry alebo rovnako infantilnými videami Smeru, potom niečo nie je v poriadku. Ak chceme posilniť demokratické mechanizmy, musíme sa začať zaoberať aj vzdelávaním voličov, lebo politický analfabetizmus v tejto krajine je kritický.

Pred mesiacom to vo vládnej koalícii začalo vrieť. Aký bol váš predpoklad? Čo ste si mysleli, že sa udeje?

Verejne som sa stavil s primátorom mesta Galanta, že táto vládna koalícia sa nerozpadne, lebo má na to „šesť miliárd dôvodov“ – a dodnes si myslím, že jediným tmelom tejto vlády je čakanie na lup z Bruselu.

Prekvapilo Vás ako Matovič zvládol, či nezvládol koaličnú krízu?

Z predchádzajúcej odpovede vyplýva, že zachovanie vládnej koalície som očakával. Ak ma niečo prekvapilo, tak skôr to, že Matovič si nedokázal udržať premiérske kreslo napriek hrubej chybe, ktorú urobili dve menšie strany, keď mu dali príliš veľa času na taktizovanie. Mal luxusne veľa času, ale nevyužil ho optimálne. Z toho vyplýva, že Igor Matovič nie je až taký dobrý mocenský stratég, ako to o ňom niektorí píšu.

Hladinu rozvírili aj návštevy Kisku (z politiky odišiel) a rovnako aj návšteva veľvyslankyne USA Brinkovej u prezidentky. Myslíte si, že mohla Čaputová kalkulovať s úradníckou vládou s premiérom Kiskom, ktorý svoje ambície byť premiérom stratil po voľbách v roku 2020?

Každý silný prezident by si túto situáciu vychutnal. Mohla to byť hviezdna chvíľa Zuzany Čaputovej. V rozhodujúcom okamihu svojej najväčšej moci sa však buď zľakla, alebo je rafinovanejšia a pripravuje cestu pre svoje materské Progresívne Slovensko, ktoré ešte nie je dosť silné. Mala niekoľko možností. Mohla sa pokúsiť o momentálne veľmi úspešnú taliansku cestu. Mohla vymenovať úradnícku vládu a keby mala guráž, ponechala by ju vládnuť aj po vyslovení nedôvery do konca volebného obdobia ako to urobil Miloš Zeman v prípade Rusnokovho kabinetu. Mohla odmietnuť Igora Matoviča, čo od nej očakávala drvivá väčšina spoločnosti, vstúpiť do hry, začať vyjednávať a stať sa kľúčovou hráčkou. Ona si však vybrala ten najpasívnejší postup a ja to považujem za katastrofálne zlyhanie.

Myslíte si, že pri menovaní vlády bola naša prezidentka viac ako letargická?

Ja jej nebudem robiť psychológa, hodnotím jej politické činy, lebo podľa toho si ju budú pamätať dejiny. A toto, čo urobila, je jej najväčšie zlyhanie v kariére. Nielenže zhodila masku nadstraníckosti a nestrannosti, lebo výrokom, že vraj „každý nezaujatý človek si želá úspech tejto vlády“, odignorovala 80 percent občanov. Horšie je, že v kritickej situácii, keď sa malo ukázať, čo v nej je, neurobila vôbec nič. A v ústavnom systéme Slovenskej republiky napriek všeobecnej mienke prezidentka nie je ani recitátorka, ani terapeutka, ani modelka a už vôbec nie princezná, ale súčasť výkonnej moci s právomocami a povinnosťami zakotvenými v Ústave SR. Keď ich zanedbáva, nemám na nej čo hodnotiť, môžem len povedať, že na rozdiel od Andreja Kisku nie je lenivá a intonačne sa aspoň vie trafiť do prejavu, ktorý jej napíšu. Ak toto považujete za plus, tak prosím, pokrok nezastavíš.

Po neúspechu s ústavným zákonom o skrátení volebného obdobia začala opozícia zbierať podpisy na referendum o nových voľbách. Myslíte si, že bude úspešné a ak, tak prečo? V tejto súvislosti mi napadá výrok Remišovej a ďalších: Nikto si neželá nové voľby a návrat mafie a SMER-u.

Tento argument je čoraz nudnejší a čoraz hlúpejší. Jednak to podľa aktuálnych volebných preferencií ani nevychádza a najpravdepodobnejšia koalícia sa črtá z liberálneho trojlístka Hlas – SaS – Progresívne Slovensko, ktorý atakuje podľa niektorých prieskumov ústavnú väčšinu. A po druhé, dokedy chcú strašiť Ficom? Zakážu kvôli nemu voľby? Je to ich vizitka, ako vládnu, preto by mali voličov prestať držať ako rukojemníkov a ak majú toho občania plné zuby, mali by sme to trápenie spoločne ukončiť. Predpoklady na to sú.

Ako na Vás zapôsobil posledný prejav Matoviča ako premiéra?

Nezanechal vo mne absolútne nič. Snáď len poznámku, že to najdôstojnejšie, čo Igor Matovič vo funkcii premiéra zvládol, bol jeho odchod. Aj ten prišiel neskoro. Ale zarazilo ma mlčanie prezidentky. Niektorí ho obhajovali s tým, že Matovičovi nebolo za čo ďakovať, ale to je obyčajná neokrôchanosť. Protokol jej mal veliť, aby sa ovládala a za všetko dobré, čo pre Slovensko vykonal, mu formálne poďakovala. Ak to zvládla pri Milanovi Krajniakovi, ktorý zničil sociálny dialóg, nevidím dôvod, prečo by to nemohla zvládnuť aj pri odchádzajúcom predsedovi vlády.

Ďakujem za rozhovor s cennými postrehmi.

Archív E.Chmelára Politický a mediálny analytik Eduard Chmelár

