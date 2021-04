F-15EX a Su-57. Americká chyba a ruské průtahy

Vývoj stíhačky čtvrté generace F-15EX Advanced Eagle může být obrovskou chybou amerického vojenského letectva, píše americký časopis The National Interest (NI). Velmi zajímavý názor, který ale vzbuzuje otázky.

F-15EX nehrozí samota

Pozoruhodná je logika analýzy v médiích. Letadlo F-15EX Advanced Eagle má velkou užitečnou zátěž (až 22 raket a bomb). Ale údajně nedokáže použít celý tento arzenál, poněvadž bude sestřeleno kvůli velké radiolokační viditelnosti.

Je to rozumné, ale pouze v případě, že se v budoucích leteckých bojích octne F-15EX sám proti letounům páté generace. Média buď chytračí, anebo dělají, jakoby nechápala jednu závažnou věc: F-15EX má být v bitevních podmínkách v podstatě doplněním letadel páté generace a fungovat pod jejich záštitou, jejich řízením, a pouze spolu s nimi.

Model bojového nasazení F-15EX má být plně v duchu Network-centric warfare, což je využití prostředků a technologií informační doby ve vojenské oblasti. F-22 a F-35 mají očistit oblohu od nejnebezpečnějších nepřátelských letounů a díky své slabé radiolokační viditelnosti zaměřit na pozemní a letecké cíle jiné letouny. F-15EX bude tedy použit jako platforma pro vypuštění raket ovládaných „chytrými neviditelnými stroji“. Přitom informační kontrolu má vykonávat F-35, a objevení v informačním prostoru hrozeb příslušné úrovně bude mít za následek vyřazení letounů s větší radiolokační viditelností.

Nejde o rakety

Druhou nelogickou věcí jsou úvahy o počtu raket, jež mohou nést F-35 a F-15EX, 16 a 22 raket. Zdá se mi, že tyto úvahy obsahují prvek jistých manipulací. Žádné moderní letadlo nestihne dnes použít takové množství raket. Právě na základě existující praxe leteckého boje víme, že nejlepší stíhačky posledních dvou generací F-22 nebo Su-35 nesou 8 a 12 raket třídy vzduch-vzduch, anebo dokonce méně. A to bohatě stačí na dnešní rychlý boj.

Takže mluvit o tom, že F-15EX dokáže unést takový počet raket, a přitom je natolik nedokonalý, je, podle NI, „přínos do zastaralého stylu vedení války“, je to jako srovnání černého s měkkým. Ano, F-15EX dokáže unést 22 raket nebo bomb (nejspíš to druhé), ano, v obyčejném boji to nemá smysl, ale tento letoun má právě takový počet závěsů, což znamená příslušné kapacity nosnosti. Ano, je to prostě dobré letadlo čtvrté generace ve více méně moderním provedení, které dokáže doplnit F-35 a bude zřejmě exportováno.

Představme si situaci, v které letadlu F-15EX pomohou kromě F-35 ještě stealth drony, jež jsou samotné nosiče menších bezpilotních přístrojů, které působí v jednom informačním prostoru s letadly, loděmi, pozemními jednotkami a průzkumnými drony. V tomto případě není kritika F-15EX opodstatněná.

NI poukazuje na to, že se F-15EX může stát snadnou trofejí moderních protileteckých raketových systémů jako S-400 a S-500 a dokonce nikoli nejmodernějších severokorejských KN-06. Dodal bych, že s ním dokáže úspěšně bojovat také S-300. Je to pravda, ale v případě, že letouny F-15EX budou použity tak, jak to bylo zvykem v sedmdesátých a osmdesátých letech. Myslím, že v dnešní válce bude boj mezi protileteckými systémy a letadly probíhat jako rovný s rovným, že kapacity řízených leteckých zbraní, podpora stealth letadel a dronů dokážou zničit nejnebezpečnější protiletecké systémy ještě před tím, než se stihnou zaměřit na desítky „snadných cílů“ v podobě F-15EX. V tom spočívá smysl kombinovaného použití F-35 a F-15EX.

F-15EX šlape na paty Su-57?

F-15EX je mimochodem zajímavý ještě proto, že ho občas porovnávají s Su-57, a vysvětlují to tím, že ruský projekt nedosahuje kapacit letounů páté generace.

Přece jen rozdíl je zjevný a projevuje se jak ve vnější podobě, tak v neviditelnosti a v celkovém potenciálu letounů.

Nemá ale smysl popírat některé argumenty expertů ohledně Su-57. Ano, jeho hlavní motor, který mu zajistí stoprocentní soulad s vlastnostmi páté generace, nedokončil zatím zkoušky, proto se neplánuje jeho sériová výroba. Je to fakt.

Druhý fakt spočívá v tom, že zatím nevíme, jestli Su-57 dokáže použít, jak to náleží letounu páté generace, své informační a komunikační kapacity, tedy zapadnout do informačního obrazu moderní bojové operace v rámci Network-centric warfare.

Existují otázky ohledně „chytré obšívky“, i když jde zřejmě prostě o tajné informace. Podle mého subjektivního mínění, práce s informačními systémy v sovětské a ruské armádě dříve skutečně zaostávala za Západem, a docela připouštím, že se jisté zaostávání zachovalo dodnes.

Problémy má také F-35

Při hodnocení Su-57 se dá dojít k následujícímu kompromisu. Dnešní konstrukce stroje možná poněkud neodpovídá požadavkům vůči letounům páté generace. Jsou rovněž otázky vůči motoru, informačnímu systému, možná dokonce existují jisté problémy s radiolokační viditelností. Ale je naprosto jasné, že se během provozu hned prvních modifikací letadla bude situace měnit. A v každém případě jsou v stejné situaci naši čínští partneři. Jejich letadla Y-20 jsou vybavena motory z letounů předcházejících generací.

A nakonec byly v médiích nejednou zaznamenány problémy „zákonodárců módy“, letounů F-35.

Takže myslím, že nemáme pochybovat o tom, že Su-57 je letoun páté generace a označovat ho za „4+++“. Podle svých hlavních parametrů a bojového potenciálu odpovídá Su-57 úrovni letadel právě páté generace.

Definitivní závěry bude možné učinit v polovině dvacátých let, když se nahromadí zkušenosti z provozu těchto letounů. Než se to stane, bude mít každý podle chuti na vybranou: buď sledovat pokrok v jednom z nejsložitějších ambiciózních projektů dnešního ruského vojenského průmyslu, anebo se spokojit s manipulačními titulky ze série „Americký veterán přiznal Su-57 za vítěze F-15EX“.

