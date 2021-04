„Něco takového nelze zapomenout“: Jak sovětská letecká esa způsobila katastrofu v americkém vojenském letectvu

Nenápadná podpora

První sovětští piloti dorazili do Koreje jako dobrovolníci v listopadu 1950. V atmosféře nejpřísnějšího utajení sem přivezli pod rouškou zemědělských kombajnů ešelony s nejnovějšími proudovými stíhačkami v té době, MiG-15.

Sovětští vojáci museli změnit uniformy a identifikační značky na čínské a korejské. Až do chvíle, než se objevili, se Yankeeové cítili na obloze v pohodě a bezpečí - korejské letectví se nevyznačovalo vysokou bojovou schopností a většinu z toho, co bylo v provozu, zničily USA a jejich spojenci hned na začátku války.

Sovětským pilotům bylo zakázáno překročit 38. rovnoběžku oddělující Severní a Jižní Koreu, mimo jiné proto, aby nedošlo ke ztrátě nejnovějších „patnáctek“ na nepřátelském území. V té době Američané vyhlásili lov na MiGy a dokonce slíbili velkou peněžní odměnu tomu, kdo jim dodá celé letadlo.

Nad Koreou se roztočil vzdušný kolotoč. Piloti amerického letectva plně pocítili na své kůži mistrovství mnohem zkušenějšího nepřítele - mnozí sovětští piloti se ještě zcela nedávno prali s esy Luftwaffe a MiGy byly v rychlosti, manévrovatelnosti, rychlosti stoupání a palebné síle mnohem lepší než americké stíhačky F-80 Shooting Star a F-84 Thunderjet.

Po prvních vážných potyčkách na obloze se několik těžkých bombardérů B-29 Superfortress nevrátilo na domácí letiště. S cílem snížit ztráty Američané urgentně přesunuli do Koreje nejnovější stíhačky F-86 Sabre, které příliš nezaostávaly za „patnáctkami“. Nyní sovětští piloti dosahovali vzdušných vítězství obtížněji. Kromě toho naráželi na problémy s osvojováním nové techniky, kterou museli studovat a trénovat v bojových podmínkách.

© Foto : Pikrepo Útok bombardérů B-26 ve Wonsanu v Severní Koreji, 1951

Alej MiGů

Na jaře roku 1951 byla do Koreje vyslána 324. stíhací letecká divize pod velením legendárního pilota Ivana Kožeduba. Oblast řeky Jalu mu byla přidělena jako oblast jeho odpovědnosti. Divize nepustila nepřátelská letadla dále než po tuto linii. Američané toto místo přezdívali „MiG Alley“ (Alej MiGů).

A 12. dubna došlo ve vojenském letectví USA ke skutečné katastrofě. Byl naplánován masivní bombový útok na korejské město Sinuidžu, na důležité objekty infrastruktury. Zejména na most přes řeku Jalu. Radarové stanice zachytily velkou skupinu nepřátelských letadel pohybujících se rychlostí asi 500 kilometrů za hodinu směrem k severokorejským pozicím. Bylo to 48 strategických bombardérů B-29 Superfortress, doprovázených více než 120 stíhačkami.

Ivan Kožedub riskoval, když ponechal letiště bez krytí a vyslal do vzduchu všechny bojové MiGy letecké divize - 44 letadel. Sovětská letadla rychle dohnala Američany. Superfortressy letěly ve skupinách po 12 letadlech, vzadu, ve dvou nebo třech kilometrech - hejno Shooting Stars, Thunderjets a Sabres.

Dobrovolní piloti okamžitě vstoupili do bitvy. Američany to překvapilo. Zpočátku vůbec nechápali, kdo a odkud na ně střílí - MiGy bleskurychle útočily shora a střílely zblízka na „pevnosti“ nabité bombami. Skupina sovětských stíhaček pronásledovala čelní B-29, zbytek zaútočil na doprovodná letadla, aby je omezil bojem a odsunul od bombardérů.

Za pár minut už bylo několik B-29 v plamenech - vysoce výbušné náboje leteckých děl „patnáctek“ zanechaly v trupech těžkých letadel obrovské díry. Posádkám nezbylo než vyskočit z padajících strojů pomocí padáků. Některým zasaženým bombardérům se podařilo uprchnout, ale ne všechny doletěly na letiště.

Přeživší B-29 spěchaly směrem k moři. MiGy je nepronásledovaly, neboť by se dostaly pod palbu z protiletadlových děl amerických lodí.

Nevídané ztráty

Celý boj trval něco málo přes 20 minut. Sovětská esa sestřelila deset B-29 a několik stíhaček a dalších 15 bombardérů bylo vážně poškozeno. Bylo zajato více než sto amerických pilotů, kteří vyskočili pomocí padáků. Všechny MiGy se vrátily na základnu.

Velení amerických vojenských leteckých sil tehdy zažilo skutečný šok. Od druhé světové války nedošlo k tak velkým ztrátám. Byl vyhlášen týden smutku a nálety na oblast se zastavily na celé tři měsíce.

© AP Photo / Max Desfor Jednotky OSN během bojů v Jižní Koreji, 1950

A potom přišlo „černé úterý“. 30. října téhož roku měly „létající pevnosti“ bombardovat korejské letiště Namsi. Operaci velkého rozsahu však opět zmařili dobrovolní piloti. Tentokrát bylo ke korejským objektům vysláno 21 bombardérů, které krylo asi 200 stíhaček.

Více než čtyři desítky MiGů vyletěly do vzduchu, aby zadržely tyto bombardéry. Aniž by se pustily do bitvy s krycími letadly, zaútočily na bombardéry z děl a kulometů. Piloti operovali v nezávislých dvojicích, což jim dávalo větší svobodu v rozhodování a výběru cílů.

Bombardéry nedoletěly do místa útoku - letiště Namsi nebylo poškozeno. USA ztratily tucet B-29. Z téměř padesáti MiGů byl sestřelen pouze jeden. Na výsledek bitvy mělo vliv i nesprávné plánování: většina F-86 Sabre, schopná odolat MiGům, zůstala pozadu a vydala se do oblasti řeky Jalu, aby se tam setkala se sovětskými stíhačkami. Po tomto incidentu byla taktika B-29 revidována – od této chvíle Američané vylétali na plnění úkolu pouze v noci, a to jednotlivými letadly nebo v malých skupinkách.

Celkově sovětská letecká esa zničila v Koreji asi 1300 nepřátelských letadel. Podle různých odhadů ztratili Američané 60 až 90 těžkých bombardérů B-29 Superfortress, které se proti proudovým MiGům ukázaly jako zcela bezbranné.

© Foto : Public domain / ASAF Posádka letadla, které shodilo atomovou bombu na Nagasaki, 1945

Ukázalo se, že jaderné bombardování SSSR, které Pentagon v těch letech plánoval, nebylo tak snadným úkolem jako v případě japonské Hirošimy a Nagasaki.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.