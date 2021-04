Senátor Doubrava: Vyhrožovat Putinovi ohledně Donbasu může pouze hlupák

Dne 13. dubna v Bruselu bude ministr zahraničních věcí Ukrajiny jednat s generálním tajemníkem NATO Jensenem Stoltenbergem o situaci v Donbasu. Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko navrhl, aby do Donbasu byly přivezeny turecké drony a protitankové raketové systémy z USA. Ruské ministerstvo zahraničních věcí varovalo Kyjev před nerozvážnými akcemi, do nichž by se ukrajinský režim mohl pustit ve snaze obnovit své vlastní hodnocení.

V této souvislosti „horké hlavy“ v Evropě volají po síle, která by přinutila ruského prezidenta Vladimira Putina k míru. Podle názoru europoslankyně Markéty Gregorové Putin rozumí jen síle zbraní a peněz. Tím druhým ho prý musí Evropa přitlačit ke zdi.

Ale kdo je ve skutečnosti zodpovědný za eskalaci situace v Donbasu , za skutečnou hrozbu války v tomto regionu?

Na tyto a další otázky Sputniku odpovídal senátor Jaroslav Doubrava:

„Viníkem té situace je jednoznačně Ukrajina. Já vím, že ještě za prezidenta Porošenka představitelé obou republik navrhovali řešení při zachování územní celistvosti Ukrajiny. Byl to Porošenko, který to odmítl. Jsem přesvědčen, že to odmítl na příkaz Spojených států a NATO, protože těm jde o to, aby se tam ta situace neuklidnila, aby se tam to napětí zvyšovalo až nedej bože do válečného stavu. Obávám se, že cíl není Donbas a Luhansk, ale cílem je vyprovokování akce proti Ruské federaci.“

Co si myslíte o nutnosti tlaku na Putina, píše o tom například europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti).

Podle mě jen hlupák může takhle vystupovat a takhle přemýšlet, protože to jsou všechno lidé, kteří Putinovi nesahají ani k podpatkům. Nejsou tedy schopni pochopit to, že je to všechno jinak. Obávám se, že tady u nás je řada politiků zase pod velením Spojených států.

A jak se Vy sám díváte na tento konflikt? Je to občanská válka na východě Ukrajiny nebo střetnutí Ukrajiny s Ruskem?

Já jsem přesvědčen o tom, že to není záležitost mezi Ruskem a Ukrajinou. Je to výhradně záležitost těch východních republik, protože to je většina rusky mluvícího obyvatelstva, pokud mám správné informace. Porošenko první, co udělal, že po tom převratu, kdy se pomocí Američanů chopil moci, tak zakázal používání ruského jazyka*. To se samozřejmě nelíbilo a nemohlo se to líbit. To znamená, že se začali bránit. Tam to vyvolala vysloveně ukrajinská vláda a cílem byla likvidace toho. Ale Rusové je nenechali na holičkách, myslím ty východní republiky, a nějakým přijatelným způsobem jim pomáhali a pomáhat budou. Nakonec tam žijí hlavně rusky mluvící lidé a mnoho z nich má ruské pasy...

Situace je ale skutečně hrozivá. Jaká je vaše předpověď? Bude válka? A co byste poradil politikům, na kterých záleží vyřešení konfliktu?

Já se obávám, že je to jejich cíl, který budou chtít za každou cenu naplnit. To znamená, že budou chtít to válčení vyvolat. Ale připomněl bych jim slova Alberta Einsteina, když se ho ptali, jestli ví, jakými zbraněmi bude vedena třetí světová válka. On řekl, že neví, jakými zbraněmi bude vedena třetí světová válka, ale řekl, že ví, že čtvrtá světová válka bude opět vedena dřevěnými kyji. To znamená, že ten konflikt tam může skutečně přerůst ve světový konflikt. A asi si nikdo neumí dost dobře představit, co by to pro svět znamenalo. Já vím, že chodí různé informace o tom, jak jsou ti mocipáni, kteří tohle vyvolávají, připraveni se ukrýt. Je bez diskuzí, že dneska by to asi byla jaderná válka. Takže víme, jak by svět dopadl. Říkám to tak, protože vím, jaký hospodářský problém mají Spojené státy. A když vznikne takhle velký hospodářský problém, tak nejjednodušší způsob, jak ho řešit, byla vždycky válka. Víme, že Američané dodávali zbraně a válečný materiál jak Sovětském svazu, tak i Hitlerovi. Takže si zřejmě myslí, že by to mohlo fungovat. Ale zapomínají na to, že dnes je ta technika úplně jiná. Takže by z toho hospodářsky nevyšly tak, jak si myslí. Byla by to prohra i pro ně.

Stručně opakuji. Bude, podle vašeho názoru, v Donbasu regionální válka?

Já se obávám, že ano.

* 23. února 2014, bezprostředně po změně moci na Ukrajině, Nejvyšší rada hlasovala pro zrušení zákona o jazykové politice, podle něhož byl ruský jazyk uznán jako regionální jazyk na územích, kde počet rusky mluvících obyvatel přesáhl 10 % (ve 13 z 27 správně-územních jednotek). Pokus o zrušení zákona vyvolal protesty na východě Ukrajiny, kde převládá ruské obyvatelstvo. Na tomto pozadí Oleksandr Turčynov, vykonávající povinnosti prezidenta, odmítl rozhodnutí Rady schválit. Na začátku roku 2018 byl zákon o jazykové politice prohlášen za protiústavní.

