Kandidátka na šéfku KSČM Konečná: Jsme alternativou pravice a neurčitého středu

V sobotu 17. dubna proběhne setkání Ústředního výboru KŠČM, na kterém by se mohla uskutečnit volba nového vedení strany. Jednou z předních osob, která by mohla stát v čele strany, je její místopředsedkyně a poslankyně EP Kateřina Konečná. V rozhovoru se Sputnikem přiblížila svůj pohled na toleranci vládě a budoucnost strany.

Po rozvolnění opatření plánuje Vaše strana provést dávno plánovány sjezd a zvolit nového předsedu. Jste jedním z kandidátů na tento post. Co byste stanovila jako hlavní cíle Vašeho případného budoucího předsednictví?

Ing. Bc. Kateřina Konečná: Personální otázky bude zatím řešit Ústřední výbor KSČM, což je cca 100 lidí. Náhradní termín sjezdu zatím napevno určený není. A jaká je má představa o budoucnosti KSČM? Jednotná, jasná, pro lidi srozumitelná strana stojících na pevných zásadách, které jsou ve prospěch dolních deseti milionů občanů – nikoli úzké skupinky elit. Tím je KSČM de facto i nyní, akorát to moc neumí komunikovat. Občan musí vědět, že jedinou skutečnou obhájkyní a alternativou pravice, neurčitého středu a populistických výkřiků, je právě KSČM.

Zvažovala by Vaše strana koalici s jiným politickým hnutím v parlamentu a proč?

Nebráníme se spolupráci s kýmkoliv, kdo bude chtít pohnout s problémy, kterých má ČR nespočet. S největší pravděpodobností nás čeká krize ekonomicko-sociální a bude důležité, aby na ni nedoplatili obyčejní občané, jako to bylo v krizi roku 2008, protože se ukazuje, že i teď - v době kdy si spousta občanů utahuje opasky - narůstá majetek a počet miliardářů. Program KSČM nabízí smysluplnou a životaschopnou alternativu a budeme rádi za každého, kdo nám pomůže ho realizovat. Hovořit ovšem o koalici podle mě v tuto chvíli není na místě.

Současná KSČM sdružuje představitele alespoň dvou generací. Jak podle Vás lze dosáhnout mezigenerační shody ve straně?

V současné KSČM jsou zastoupeny všechny generace. Ta věkově vyzrálejší početněji, ale vidím to jako plus. Mezigenerační shoda a pohled na problémy z mnoha úhlů (včetně toho generačního) je výhoda, kterou KSČM může jasně nabídnout.

KSČM nadále zůstává jednou z nejsilnějších komunistických stran ve střední Evropě. Jaký význam kladete přívlastku „komunistická“ v názvu strany?

Velký, protože je to odkaz na cíl, který si klademe. Komunistická alternativa je totiž jedinou skutečnou alternativou kapitalismu. Byť se nám různé think-thanky bohatě sponzorované kapitalisty snaží říct, že kapitalismem vývoj dějin končí, tak tomu tak není. KSČM je jediná strana, která se hlásí k tomu, že středem jejího zájmu je společnost a nikoli peníze. A to je strašně moc, i když si to lidé obvykle uvědomovali jen ve „zlých“ časech.

Ve středu proběhlo setkání premiéra Andreje Babiše s místopředsedou Sněmovny Vojtěchem Filipem ohledně vypovězení koaliční smlouvy. Lze očekávat zvrat v otázce podpory vlády během blížícího se sjezdu strany?

Myslím, že nejvyšší orgán KSČM se v tomto ohledu vyjádřil naprosto jasně. Andrej Babiš - minimálně za poslední půlrok - soustavně porušuje námi dohodnutý toleranční patent, díky kterému jsme občanům prosadili rychlejší růst mezd, důchodů, zabránili dalšímu zcizení přírodního bohatství do zahraničních rukou a další. Bohužel ANO začalo kličkovat v otázce 5 týdnů dovolené pro všechny zaměstnance, státní komerční banky, nebo sloučení zdravotních pojišťoven, které by mohlo přinést nezanedbatelné prostředky do podfinancovaného zdravotnictví. Před pomocí občanům dala vláda přednost zbytečným nákupům pro armádu a tak bych mohla pokračovat až donekonečna. Takže KSČM se vyjádřila jasně - tuto dohodu požaduje ukončit.

Mít státní komerční banku je podle mě logický krok. Vždyť bankovní sektor i v krizi generuje čisté zisky v řádech desítek miliard korun, které z ČR aktuálně odchází do zahraničí, neboť žádná banka působící na našem trhu nemá většinově český původ. Nehledě na tento aspekt může banka významně napomoci konkurenci, což by se opět pozitivně promítlo v cenách za služby a profitovali by na tom občané ČR.

