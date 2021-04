ČSSD se řítí do propasti. Chaos se prohlubuje. Názor

Můžeme si to představit následovně. Dříve vlivná a vážená strana nasedla do důlního vozíku, odbrzdila kolečka a s rámusem se řítí do propasti. ČSSD si zvolilo nové vedení. Nová Poslanecká sněmovna se sociálním demokratům rychle vzdaluje.

Sociální cítění, jistoty, vzdor antisociálním reformám a silný předseda. Tak takto dříve vypadala ČSSD. Kdysi silná sebevědomá strana politicky paběrkuje. Předvolební průzkumy předpovídají, že sociální demokraté dají sbohem Poslanecké sněmovně.

Jak ukazuje čerstvý průzkum společnosti Kantar CZ pro Českou televizi, ČSSD by získala tři, ještě jednou opakujeme, tři procenta hlasů. Kde jsou ty časy, kdy se sociální demokraté chlubili desetinásobným číslem a prvním místem v průzkumu. Ano, jsou dávno pryč.

Je půl roku před volbami. Strana by měla pohnout. Shodou okolností se o víkendu konal sjezd ČSSD. A jak to dopadlo? Předseda Jan Hamáček zůstal na svém místě a do vedení se dostali jeho stoupenci.

Ani nejde o to, že neuspěl Hamáčkův vyzyvatel, teď už bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček. Je to asi dobře. Jde o to, že sociální demokraté přišli o voliče, kteří chtějí umírněně levicovou politiku s vlasteneckým akcentem bez módních vychytávek. A to sociální demokraté dnes nenabízí.

Z ČSSD se stalo politické želé, které přišlo o autentickou politiku a klepe se ve vládě s hnutím ANO Andreje Babiše. Sociální demokraté se vzdali svého programu. Je to vládní béčko Babišova hnutí. Je tu jen Hamáčkův svetr a nedůvěryhodný slib, že ČSSD ví, co dělat po covidu. A vy jim věříte, drazí čtenáři?

A ze všeho nejhorší na tom je, že odchod ČSSD z hlavní politické scény do amatérské ligy otevírá prostor všeho schopným Pirátům, které mají dobrý marketing, ale když se dostanou ke kormidlu, tak je to děs běs. Praha s pirátským primátorem Hřibem včele je velkým vykřičníkem, co nás asi po říjnových volbách čeká. A za to také můžou sociální demokraté. Převálcovali je hošíci s dredy.

O politické derniéře ČSSD Sputnik hovořil se známým politologem Tomášem Doležalem.

„Jedná se o překvapení jen zdánlivé. Před sjezdem se sice objevovaly prognózy hovořící o tom, že by v první volbě nemusel být zvolen žádný z kandidátů a potom přišel čas a prostor pro někoho dalšího, ale toto se nenaplnilo. I proto, že se jednalo o on-line sjezd, kde jednak nebylo možné uzavírat zákulisní dohody a výměnné obchody – a za druhé, počet delegátů byl cca poloviční oproti standardnímu sjezdu s fyzickou přítomností, což znamenalo i to, že stávající předseda a organizační vedení strany, i regionální šéfové Janu Hamáčkovi blízcí, kterých bylo víc než krajských předsedů podporujících Tomáše Petříčka či Kateřinu Valachovou měli větší kontrolu nad nominacemi delegátů než jindy resp. z povahy věc i a celého procesu převažovali delegáti bližší Janu Hamáčkovi,“ říká expert.

Proč se i přes tragické preference ČSSD drží Hamáčka? Jde tu, lidově řečeno, jen o koryta do voleb a pak se uvidí?

„Roli zde může hrát více faktorů, včetně onoho okřídleného rčení, že „před volbami se nepřepřahá“. A také určitý převažující konzervatismus delegátů ve smyslu neochoty podniknout nejistou výraznou změnu jak personální, tak i programově politickou, protože Tomáš Petříček se na rozdíl od Jana Hamáčka jasně vyjádřil proti případnému povolebnímu pokračování vládní spolupráce ČSSD s hnutím ANO 2011, což logicky implikuje jeho ochotu a připravenost vstoupit do vládní koalice s Piráty, hnutím STAN, ODS, lidovci a TOP 09, což je pro značnou část sociálnědemokratického členstva (i voličstva) něco naprosto nepředstavitelného a nepřijatelného.

Jak z hlediska budoucího vládně-mocenského uspořádání, tak i z ideových důvodů, protože zde Tomáš Petříček reprezentoval snahu o posun ve směru k progresivismu, hodnotovému liberalismu a eurofederalismu potažmo atlantismu v zahraniční politice více a silněji, než je ochotna většina členů ČSSD akceptovat,“ říká pan Doležal.

Kam se poděli voliči ČSSD? Copak v republice zůstala už jen tři procenta sociálně orientovaných lidí?

„Rozutekli se na více stran. Z podrobnějšího pohledu dlouhodobého trendu průzkumů volebních a politických preferencí v největší míře k hnutí ANO 2011 – zde se jedná hlavně o seniory, mezi kterými je podpora hnutí Andreje Babiše dle posledního průzkumu agentury Kantar na úrovni 44 %, přičemž donedávna důchodci dominantě volili ČSSD. Mnoho někdejších konzervativních voličů ČSSD střední a mladší generace ČSSD zase již dříve přešlo k hnutí SPD – spolu s několika výraznými politickými personami sociální demokracie, jako jsou mj. Jaroslav Foldyna, Ivan David, Pavel Smetana či Petr Gawlas. Po těchto vlnách odchodů spadajících časově ještě převážně do minulého volebního období následoval další odliv, tentokrát spíše směrem k Pirátům a STAN, což je alternativa pro ty bývalé voliče ČSSD, kteří odmítají společnou vládu s Andrejem Babišem i Andreje Babiše jako takového," míní politolog.

Zachránil by Tomáš Petříček ČSSD před volebním krachem, který se blíží?

Nejspíše ne, a to hlavně z toho důvodu, že liberální sympatizanti ČSSD už našli své politické domovy jinde – a kdyby se je exministr zahraničních věcí snažil přilákat zpět, jednak by ztratil zbytek sociálních konzervativců mezi elektorátem ČSSD a velmi pravděpodobně by stranu těsně před volbami i rozštěpil.

Případná změna ve vedení ČSSD, a dost možná, že i v zásadních částech její programatiky, tak bude následovat až po sněmovních volbách, velmi pravděpodobně dost pro stranu neúspěšných. A nositeli této změny budou už jiní lidé než včerejší kandidáti na předsedy či předsedkyně strany. Mohl by to být např. místopředseda její pražské organizace – a na minulém sjezdu kandidát na pozici 1. místopředsedy strany – politolog, právník a brilantní politický analytik a rétor Miroslav Dvořák, popř. někdo jemu osobnostně podobný," říká politolog Tomáš Doležal.

