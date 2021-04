Nejhorší ministr zahraničí pláchl. A nastal chaos

Čerstvý exšéf české diplomacie Tomáš Petříček „utekl“ do Mexika a ministr kultury Lubomír Zaorálek se cuká. Ministerstvo zahraničních věci České republiky je v těžké krizi. Je to ještě vůbec překvapení?

Všichni jsou už v Mexiku, buenos dias já taky jdu. Úryvkem populární písně Michala Tučného se Tomáš Petříček rozloučil s ministerstvem zahraničí. On by asi rád zůstal, ale projel volby předsedy ČSSD a staronový šéf sociálních demokratů Jan Hamáček si ho na ministerstvu nepřál.

„Odcházím se vztyčenou hlavou, za své kroky v posledních dvou a půl letech se nestydím. Vždy jsem prosazoval proevropskou, prozápadní orientaci České republiky a kontinuitu naší zahraniční politiky,“ řekl Petříček, který se ministrem stal v polovině října 2018.

Ministerstvo zahraničí zatím bude řídit právě Hamáček. Do té doby, dokud si ministr kultury Lubomír Zaorálek nenechá projít nabídku hlavou a nevrátí se na místo, které dobře zná. Ministrem zahraničí byl mezi lety 2014 až 2017.

Jak víme, tohle ČSSD nezvládla. Opět. Zaorálek není poslušný psík a na ministerstvo zahraničí se vrátí jen v případě, že bude moct dělat zahraniční politiku, role stafáže se mu nelíbí. Stanovil si dvě podmínky – že se změní kompetence na ministerstvu zahraničí a že na ministerstvo kultury nastoupí někdo dostatečně kompetentní. Chce o tom jednat s premiérem. Zmínil například vyjednávání v Evropě o vakcínách, jež řeší premiér, nebo funkci zmocněnce pro Rusko, kterou zastává ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák. Jinými slovy řečeno, Zaorálek si chce zahraničí dělat sám.

Jen pro upřesnění, opozice vidí za Petříčkovým odvoláním Zemanův tlak i vnitrostranický boj. Předseda ODS Petr Fiala ČTK napsal, že důvodů bude více, přání prezidenta Zemana je asi rozhodující. ČSSD podle něj už nemá svoji politiku, pouze plní přání prezidenta a premiéra.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše je odvolání Petříčka výsledkem vnitrostranického boje v ČSSD. Za politicky špatné rozhodnutí považuje Petříčkovo odvolání předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové se Hamáček snaží zavděčit prezidentovi.

Takzvaná demokratická opozice z Petříčka dělá div ne posledního Mohykána, který bránil, aby do Česka nepřišla ruská vakcína Sputnik V nebo očkování čínské výroby. Petříček byl taky údajnou překážkou k zapojení společnosti Rosatom do tendru o dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany.

Ale ono to je jednodušší. Petříček jako ministr nevzdoroval smyšlenému tlaku z východu. On si dělal vlastní zahraniční politiku, která málo odpovídala českým zájmům. Do problémů s nedostatkem očkovacích látek zatahoval úmyslně politiku, jak to dělá takzvaná demokratická opozice, a tiše prosazoval, aby dostavbu Dukovan dostali Američané.

Pokud by Petříček prosazoval proevropskou orientaci naší republiky, tak by se zasazoval o hrdou a nezávislou zahraniční politiku, jakou mají Maďaři. Nebál by se Bruselu, bojoval by za naše zájmy, tvrdě by šel proti migračním kvótám.

Petříček coby ministr chtěl navázat na humanitárního bombarďáka Havla. Nebudeme asi daleko od pravdy, když napíšeme, že šlo o pózu, která mu měla zajistit popularitu a katapultovat ho do křesla předsedy ČSSD. Petříček se ale přepočítal.

Slabost Petříčka odhalil váhající Zaorálek. Bývalý ministr zahraničí mohl vést diplomacii jen tam, kde nepřekážel.

O tom, jaký byl Tomáš Petříček ministr zahraničí, Sputnik hovořil s poslancem za SPD, místopředsedou zahraničního výboru Poslanecké sněmovny a bývalým diplomatem Jiřím Kobzou.

„Pana Petříčka považuji za nejhoršího ministra zahraničí za celou dobu, co se zabývám zahraniční politikou. Jeho protiruská orientace (bezvýhradná podpora protiruských sankcí EU) rozhodně neprospěla zájmům ČR a českých firem a exportérů – a naopak do značné míry zkomplikovala vztahy s Ruskem. Jeho servilní orientace na EU rovněž ČR neprospěla, stejně jako jeho souhlas s podpisem Paktu OSN o uprchlících. Neskrývám, že jeho odchod považuji za pozitivní jev," říká populární politik.

Už se ozývají hlasy, že výměna ministra zahraničí změní zahraničněpolitickou orientaci ČR. Co si o tom myslíte?

„Doufám, že se zahraniční politika ČR stane zahraniční politikou ČR, která bude především hájit zájmy ČR. Takovou změnu orientace považuji za nanejvýš potřebnou a důležitou," říká pan poslanec.

Jste spokojen s českou zahraničí politikou? Není to víc hysterie než diplomatická práce?

„Vnímám dosavadní českou zahraniční politiku, včetně té, kterou provozoval exministr Petříček, jako politiku neziskových organizací a aktivistů spíše než jako profesionální diplomacii hájící české národní zájmy. Vnímám její extrémně levicovou ideologizaci, zatímco podle mého přesvědčení kvalitní diplomacie musí být prostá ideologických vlivů. Nepovažuji za šťastné, když o zahraniční politice rozhodují aktivisté v Bruselu namísto české vlády. Chci zahraniční politiku zaměřenou na obhajobu českých zájmů, nepodporuji žádné sankce ani striktní vymezování se proti některým státům jako je Rusko, Čína, Írán, a další," říká poslanec za SPD Jiří Kobza.

