Volný zepsul iDNES kvůli výroku o moravských důchodcích a Sputniku V. Vysvětlil i pár kontroverzí kol své osoby…

Přinášíme rozhovor s poslancem Lubomírem Volným, viz VIDEO. V textu rozebíráme iDNES, Sputnik V a Moraváky. Ve videu se dozvíte, jak je to s akváriem, ve kterém Volný ve Sněmovně hlasuje, jak to bylo s FB a „Volného“ letadlem a také, jak Volný vidí své rozhovory pro Primu a DVTV či jak mu policie lámala ruku…a nezlomila.

Pana poslanče, portál iDNES 12. 4. 2021 napsal, že ruskému Sputniku v ČR důvěřují vesměs muži v důchodovém věku, zvláště nemají-li maturitu a jsou to chlapi z Moravy – iDNES.cz: „Nejochotnější se očkovat [Sputnikem] jsou muži, lidé ve věku 60 až 75 let, jedinci bez maturity, obyvatelé Moravy a obcí do 999 obyvatel.“ Co říkáte na takový pozoruhodný šovinismus?

Lubomír Volný: Je mi jasné, jak takový průzkum vznikl. Je zaplacený konkurencí, nebo je to sepsáno z ideologických důvodů. Všechny tyto údaje byly sepsány, jak jste řekl, aby to působilo na lidi, jako že vakcínu Sputnik chtějí opravdu jen hloupí a nevzdělaní vesničané. To, že si pro to vybrali Moravany, aby je označili za vesničany… Asi chtějí spoustu lidí u nás naštvat. Je to ale samozřejmě úplně jinak.

O Sputniku uvažuje u nás již velmi mnoho lékařů a zdravotních sester (i běžná populace, pozn. aut.). Rozhodně o nich vím. Je to vakcína, která má dle mě, kdyby se provedl průzkum mínění, slušnou podporu. (Průzkumy říkají, že půlka Čechů by se nechala očkovat Sputnikem V, pozn. aut.) Jsem známý tím, že se vakcinovat nehodlám nechat – ani Sputnikem V, ani jinou vakcínou. Nicméně občané, kteří vakcinaci podstoupit chtějí, měli by mít tuto možnost, resp. možnost svobodné volby, která u nás neexistuje. U nás patrně farmaceutická mafie 100 % rozhoduje o tom, co dostanete, a co ne.

Vzhledem k tomu, že jde o velký byznys, v každé zemi se vede taková „válka“ o léky atd... Co je legrační a co je plivancem do tváře odpůrcům Sputniku: Sputnik V se má vyrábět v Německu, ve Francii, ve Španělsku, v Rakousku – tam všude nejenže počítají s tím, že jej budou používat, dokonce jej chtějí i vyrábět. Za mě osobně: u nás jde o typickou rusofóbní hru všech těch, kdo ještě nepochopili, že protiruské sankce jsou jen na papíře, že Německo si staví druhý ropovod [s Ruskem], že investuje miliardy eur do stavby dalších projektů v Rusku. Když dorazí Sputnik, Němci si ho objednají a budou ho vyrábět. Tak to je. Add proces schvalování v EMA: vnímám to tak, že zkorumpovanou farmaceutickou lobby reprezentuje Pfizer, a ten dostal pokutu 60 mld. dolarů za porušování amerických zákonů. ... Dneska se do takových pozic [exkluzivních dodavatelů vakcín] dostáváte asi jen tehdy, když jste zkorumpovatelní či vydíratelní.

Pojďme ještě jen slovem o tom, proč se iDNES skutečně navezl do Moraváků.

Přesně proto, že lobby asi cílí v preferenci na skupinu těch „ne-Moraváků“… Asi zjistili, že víc prodávají v Čechách, tak si nejspíš řekli – ‚Když někoho urazíme, tak Moraváky…‘ Je to opravdu obrovská drzost z jejich strany. Kdybych byl z Moravy a sledoval iDNES, přestal bych. Jinak ten průzkum ani neproběhl. To si sedli redaktoři a vycucali si ho z prstu od A do Z, protože za to dostali zaplaceno.

V každém případě Ministerstvo vnitra odmítlo např. manipulaci Lidových novin /spolu s iDNES část Mafra/ v jiné oblasti, když šlo o poštu a vypisování tendru, takže v Mafře možná mohou být přesnější...

V ČR máme špatný parametr úmrtí na milion obyvatel. Zde jsme nejhorší na světě. Tento parametr umožňuje srovnat různé státy, jako kdyby byly všechny stejně velké s týmž počtem obyvatel. Pak se dá zhodnotit třeba to, jak si ten či onen vlastně stojí v boji s covidem-19. Tento ukazatel máme nejhorší na světě. Lidé v ČR umírají a do toho politici spekulují o vakcínách a lécích. Je to neetická věc. Myslíte, že současní politici v budoucnu budou muset čelit politickým, etickým a historickým důsledkům svého lavírování ohledně Sputniku V?

Mě zase zajímá spíše údaj smrtnosti v kontextu pozitivně testovaných a poté zemřelých. Zde je údaj pro ČR příznivější. (Sputnik dělal dříve rozhovor s epidemiologem Jiřím Beranem, kde jsme odlišili úmrtí na milion obyvatel vs. ty případy, kdy se měří počet zemřelých, co byli dříve pozitivně testovaní. Mgr. Volný uvažuje o druhém případu, pozn. aut.). Lidé, co měli pozitivní PCR testy a pak zemřeli – zde máme naopak ukazatele jedny z nejnižších v Evropě. (Prof. Beran k tomu říká, že to vypovídá o dobře fungujícím čes. zdravotnictví, zatímco úmrtí na milion obyvatel populace hovoří o neefektivním krizovém řízení vlády, pozn. aut.)

Bývalý ministr Blatný přiznal, že covidová statistika není navíc závratně přesná; Blatný dokonce uváděl (a byl za to později kritizován /viz např. Dragounův článek na Aktuálně.cz /, pozn. aut.), že se na covid umírá méně, než se uvádí… Problém je tedy v tom, že panuje stále ve společnosti strach a některé segmenty zdravotnictví nepracují tak, jak by mohly, což je nicméně dáno situací. V této době, když vláda tlačí vakcinaci, připadá mi směšné politizovat nějakou vakcínu jen proto, že pochází z té části světa, kterou my řekněme politicky – prý – nemáme rádi, což také není obecně pravda. Vztah k modernímu Rusku se dramaticky vyvíjí a mění. Je to postaveno na tom, že rusofobové chodí aktivněji k volbám; jednotlivé strany, které si dělají PR průzkumy, hrají na rusofóbní notu, jelikož vědí, že jejich voličstvo to očekává.

Když hovoříme o statistice… Které věříte, které ne? Česko má prý problém se statistikou, viz článek na iRozhlasu o tom, jak neumíme zpracovávat data ze statistiky…

Podívejte, vždy když měly vyjít statistické předpovědi směrem, který by vyhovoval neoliberální mafii, ve finále nevyšly, pak bylo ticho. Typickým případem byla volba Trumpa, kde statistiky nadržovaly paní Clintonové. Obecně beru s rezervou všechny statistiky.

Pane poslanče, děkuji vám za rozhovor, další témata, která spolu probíráme, čtenáři a diváci budou moci zhlédnout ve videu. Mějte se báječně, buďte zdráv, a ještě jednou díky.

Také děkuji.

Poznámka: Zbytek rozhovoru pokračuje ve videu. Magistr Volný komentuje i své setkání s Řeporyjcem Novotným i to, jak mu na FB smazali příspěvek o letadle. On sám to prý neučinil. Komentuje i skleněnou kukaň ve sněmovně či jak mu policisté málem zlomili ruku…

