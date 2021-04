Foldyna pokračuje v dálkovém sporu s Piráty o Donbasu. Nabízí svoji variantu řešení konfliktu

Vlnu nejrůznějších reakcí na sociálních sítích vyvolal blog evropské poslankyně Markéty Gregorové na Aktuálně.cz o tom, jak by Západ, konkrétně EU, měl postupovat v situaci vyostření konfliktu na Donbasu. Pirátský recept Gregorové je kategorický a zní následovně: „Putin rozumí jen síle zbraní a peněz. Tím druhým ho musí Evropa přitlačit ke zdi.“

Poznamenáme, že recept to není nový a nazývá se „vymáhání míru silou“. Ale není to příliš riskantní prohlášení?

Poslanci z SPD Jaroslavu Foldynovi se doporučení Gregorové zdají natolik absurdní, že se bez nějakého omezení k celé věci vyjádřil na Facebooku.

„Bandu přitroublých Pirátů bych oblékl do maskáčů, vyzbrojil je a vyložil na linii v Doněcku. A natočil reklamní spot firmy Pampers,“ napsal Foldyna.

Jakou pozici by teda měla zaujmout Evropská unie, aby se v Evropě nerozhořel regionální konflikt? A jaká je jeho povaha? Jde o jakousi formu občanské války uvnitř Ukrajiny nebo o konfrontaci mezi Ukrajinou a Ruskem, jak se to snaží představit Gregorová za Piráty? Sputnik požádal poslance Foldynu o vysvětlení své pozice.

Foldyna: Co se týká napětí na Ukrajině, tak podle mého názoru jde spíše o výsledek vnitřního pnutí v rámci Ukrajiny, než o konfrontaci mezi Ukrajinou a Ruskem. Ale, paní Gregorová si myslí https://blog.aktualne.cz/blogy/marketa-gregorova.php?itemid=39525 , že je to konfrontace mezi Ukrajinou a Ruskem a vydává nebezpečná doporučení. Paní Gregorová má zřejmě dojem, že Evropská unie je tady od toho, aby určovala zemím po celém světě, jak si mají uspořádat své záležitosti. V situaci, kdy Evropská unie nedokáže uspořádat ani své záležitosti vlastní, je ale něco takového směšné. Pozici EU asi nejlépe ilustruje situace, kdy při nedávném jednání EU a Turecka nenabídl turecký sultán nejvyšší představitelce EU ani židli. Evropa se pod vedením bruselských zoufalců bohužel stala z jednoho z nejmocnějších hráčů světové politiky fackovacím panákem i pro ještě nedávno zaostalé Turecko.

Vraťme se však k situaci na kontaktní linii Ukrajiny a samozvanými republikami DLR a LLR, tam je to opravdu akutní. Co by měla Evropská unie podniknout?

Po dlouholetých zkušenostech s EU můžu zodpovědně říci, že Evropská unie dělá nejlépe, což ve skutečnosti znamená pouze to, že nejméně škodí, když nedělá nic. EU by tedy neměla dělat vůbec nic. Rusové a Ukrajinci vedle sebe žili v míru po staletí i bez EU a bez EU to jistě zvládnou i v budoucnu. Jde o dva kulturně a, po mnohasetletém spolužití v jednom prostoru, jistě i geneticky si velmi blízké národy, které nemají žádný závažný důvod se chtít vzájemně zlikvidovat. Jejich současný konflikt je uměle vyvolávaný a živený zvenčí, kdy EU není řešením problému, ale jeho součástí. Což ovšem neplatí pouze pro situaci na Ukrajině.

A nakonec… Co byste mohl poradit své kolegyni Markétě Gregorové po přečtení jejího článku „Putin rozumí jen síle zbraní a peněz. Tím druhým ho musí Evropa přitlačit ke zdi”?

Paní kolegyni bych poradil, aby se spíše než politice začala zase věnovat zpěvu písniček o fetování. Při tom sice také vypadá jako hlupačka, ale aspoň tím nerozsévá nenávist mezi kulturně spřízněnými národy. Co se týká EU, tak ta by nikam nikoho tlačit neměla, protože má sama vlastních problémů víc než dost.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.