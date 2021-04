Okamura pro Sputnik: Ukrajina je pod vlivem USA. V případě válečného konfliktu to my nepřímo odneseme také

Pane předsedo, v Babišově kabinetu došlo k rotaci kádrů. Máme nového ministra zdravotnictví a svou funkci opustil ministr zahraničních věcí. V zahraniční politice se prosazuje Hrad a zahraniční dění, alespoň v Evropě, si do působnosti bere premiér… Vyvolává to dojem roztříštěnosti v našem vládním kabinetu. Každý chce dělat všechno…

Okamura: My vyzýváme k demisi neschopných ministrů, kteří zklamali. Už k tomu vyzýváme delší dobu. Vláda prokazatelně ztratila důvěru většiny občanů. Panuje zde destabilizace. Panuje nestabilní prostředí, proto je potřeba situaci znovu ukotvit, a to tím, že se vymění neschopní ministři, kteří zklamali, tzn. ministr zdravotnictví, ministr zahraničních věcí. Mám na mysli ale také ministra vnitra. Odpovědnost má ale v tomto smyslu i premiér Babiš. Ten má klíčovou odpovědnost, jelikož je to Babiš, kdo navrhuje ministry ke jmenování. Musí s nimi souhlasit, že na svých židlích tito lidé zasednou.

Co se týče ministra Petříčka: k jeho nahrazení jsme vyzývali dlouhodobě. Petříček chyboval v mnoha věcech. Kdybych měl namátkou jmenovat: podporoval Sudetoněmecký landsmanšaft (SL), na jeho pokyn se zasedání účastnil český velvyslanec Jan Podivínský (KDU-ČSL, bývalý poslanec). Ministr Petříček dále odmítal vyzvat Německo k tomu, aby nám zaplatilo válečné reparace; takový požadavek přitom zazněl z Řecka a Polska. Z vlády mi odpověděli, že nechtějí narušovat dobré vztahy s Německem. Považuji to za neuvěřitelnou servilnost. Potřebujeme peníze, které nám dluží. Měli bychom si o reparační peníze požádat tak, jak to udělalo Řecko a Polsko. Máme deficitní rozpočet. Němci nám dluží cca 15 bilionů korun. A my k tomu máme mlčet? To je zcela neuvěřitelné.

Dále ministr Petříček pohořel v mnoha dalších oblastech. Když došlo ke zvýšení napětí na řecko-turecké hranici, když se tam začali kumulovat nelegální migranti po desítkách tisíc, místo aby Petříček odsoudil chování Turecka, servilně mlčí, protože ČSSD se přátelí s Tureckem a jak víme, podporuje islám. Turecko jako člen NATO okupuje členskou zemi EU Kypr. Petříček k tomu mlčí, jak jinak...

Povím vám aktualitu: co se týká vakcín na dobrovolné očkování (SPD trvá na dobrovolnosti), EU toho hodně naslibovala a opět i ona selhala. Nedodala, co naslibovala. Trpí tím ti občané, kteří se chtějí nechat dobrovolně naočkovat. Naléhali jsme na exministra Petříčka, aby i on poukázal na to, že Ursula von der Leyenová situaci nezvládá. Petříček pro změnu opět mlčel.

Domníváte se, že Babiš nechal jít zmíněné ministry kvůli toleranci od KSČM, nyní již víme, že KSČM vypovědělo toleranci vládě…

Nevím, jaký mají názor komunisté… Naše důvody pro odstoupení Petříčka jsem vám řekl.

A co načasování výměny ministrů?

Hamáček vidí, že ČSSD je v preferencích nízko a už se napříště vůbec nemusí dostat do sněmovny. Hamáček usiluje o to, aby se stal velvyslancem, aby dostal další trafiku na pět šest let, aby dostal teplé korýtko ve státní správě. Hamáček nikdy nepracoval. Vždy byl placen z veřejných peněz. Podmínkou Hradu, aby jej prezident jmenoval velvyslancem, bylo vyřešení problému, který Hrad spatřoval v ministru Petříčkovi. Petříček panu prezidentovi zcela oprávněně vadil. My k prezidentovým důvodům můžeme přičíst ty naše, jež jsem vyjmenoval výše. Hamáček prostě hodil Petříčka přes palubu, kvůli Petříčkovi je pod palbou kritiky více jak rok. Při první příležitosti tudíž hodil svého spolustraníka přes palubu. Udělal to proto, aby si pojistil šanci stát se velvyslancem a zajistil si teplé korýtko na dalších pět šest let. Je to jednoduché. Svědčí to o křivém charakteru předsedy ČSSD Hamáčka.

Pojďme ještě slovem k zahraniční politice: Do Černého moře vysílají USA dvě válečná plavidla. K břehům Ruska se dostává válečná technika NATO. K rusko-ukrajinské hranici se stahuje technika jak ze strany Ukrajiny, tak Ruska. Jakou pozici by měla s ohledem na dané události zaujmout ČR? Na co se u nás eventuálně připravovat?

V každém případě platí, že ČR selhává v osobě Petříčka, selhává na úrovni celé této vlády. My bychom neměli mlčet k eskalaci napětí. Naopak bychom měli vyzvat, aby strany zasedly na půdorysu OBSE. Aby zasedly k jednacímu stolu a snažily se tyto záležitosti vyřešit jednáním. To, že NATO přesouvá síly směrem k ruským hranicím, že Rusko na to reaguje redislokací vlastní techniky směrem k hranici s Ukrajinou, k tomu bychom neměli mlčet, protože v případě válečného konfliktu na Ukrajině – a eskalace tu je (Ukrajina není schopna naplnit Minské dohody) –, to velmi negativně ovlivní nás v České republice.

Ukrajina má asi 40 milionů lidí, je tam nízká životní úroveň. ČR je nejzápadnější a nejvyspělejší slovanskou zemí, vyspělejší je snad jen Slovinsko. V našem středoevropském prostoru jsme nejvyspělejší slovanskou zemí, logicky se migranti začnou kumulovat u nás. U nás to může narušit i sociální bezpečnostní prostředí. Stoupla by kriminalita. I tak jsme v krizi, stoupá nezaměstnanost. Potřebujeme chránit pro naše občany náš pracovní trh. Válka by způsobila exodus. Prostě naše vláda: ANO, ČSSD s podporou KSČM – selhala. Měli bychom být iniciátory mírových jednání, zkrátka být daleko aktivnější v zahraniční politice, než jsme. Premiér Babiš měl tyto věci dávno iniciovat na půdě zemí V4. Pokud to schytá Ukrajina, my to nepřímo odneseme také.

Hraje v daném procesu výstavba Nord Stream 2? Co se týká konfliktu na Ukrajině: zdá se, že najednou mlčí Poláci… Mohlo by to obecně ukazovat na nestabilitu. Je to vše vyvoláno kvůli energetice? Je energetika opravdu moderní zbraní? Neměli bychom rychle odpolitizovat sféru strategických surovin a chovat se raději dle obchodních zvyklostí?

Ukrajina je pod vlivem USA. Západní země se ve finále snaží Ukrajinu z praktických důvodů obejít. Sice to vypadá, že některé západní země podporují Ukrajinu proti Rusku, na druhou stranu Ukrajinu ve skutečnosti zas až tak nepodporují, jelikož vědí, že Ukrajina je právě pod vlivem USA. Tím, že tečou nerostné suroviny přes Ukrajinu, západní obchodníci vítají, pokud tyto poputují na Západ jinou cestou. Proto se staví Nord Stream 2. Americkým sankcím jsou přece vystaveny i některé německé firmy. Aktuálním nebezpečím pro energetickou soběstačnost Německa jsou kupodivu Spojené státy. Jsme svědky geopolitického boje. Konečně tyto věci hledejme i v úmyslném vyvolání neklidu v Bělorusku. Pokud Ukrajina přijde o tranzitní poplatky, bude muset oplakat miliardy ročně do „státní kasy“.

Dle průzumu agentury STEM/MARK pro MF DNES vypadá, že dost Čechů věří ruské vakcíně Sputnik V. Je to důvod k tomu, aby se ze Sputniku stalo předvolební/volební téma?

Mělo by jít o polovinu občanů z těch, kdo se chce nechat dobrovolně naočkovat. SPD říká – vakcíny nemají ideologii. Pokud se někdo chce nechat dobrovolně vakcinovat, stát toto musí umožnit, resp. rychlý výběr bezpečné vakcíny. Mezi výběr patří bezesporu také ruský Sputnik V. Očkuje se s ním v nějakých 59 zemích světa. Zájem o spolupráci na produkci Sputniku má Německo či Rakousko, Itálie, Francie… Vyspělé země světa ohlásily zájem o spolupráci s Ruskem. My to vidíme stejně. Ukazuje se, že jsme v této záležitosti v ČR pozadu za světem…

Děkuji za rozhovor.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.