Kauza Sputnik V na Slovensku ako zástupná téma vnútropolitických bojov. Kto bude konečným víťazom?

Nákup ruskej vakcíny Sputnik V sa stal síce zámienkou, no nie pravou príčinou koaličnej krízy. Expremiér Matovič sa z nej však nijako nepoučil, práve naopak, svojím postojom si doslova „nabehol“ a mediálna scéna spolu s koaličnými partnermi jeho pochybenia naplno využívajú. Poďme teda chronologicky ku genéze celej kauzy.

Igor Matovič pred viac než šiestimi týždňami nakúpil 200-tisíc vakcín Sputnika V. Urobil to napriek vetu koaličného partnera ZA ĽUDÍ, čo mohlo byť vnímané ako hlboké pohŕdanie mienkou koaličného partnera, tento postoj bol však legálny. Ak by mal Igor Matovič naozajstný záujem o použitie vakcíny, dalo by sa to presadiť efektívne a potichu výnimkou ministra zdravotníctva, ktorý by umožnil vakcináciu Sputnikom V v rámci tretej fázy klinickej štúdie na základe prísnej dobrovoľnosti, s reverzom pre očkovaných, ktorí by deklarovali, že sa dali očkovať dobrovoľne a sú si vedomí prípadných rizík. Nič reálne by tým neriskoval. Vakcínou Sputnik V sa dnes očkuje vo viac ako päťdesiatych krajinách. Len v Európe je to okrem Maďarska, teda členskej krajiny Európskej únie, aj Srbsko, Čierna Hora, Bosna a mnoho ďalších štátov. Zároveň je na Slovensku množstvo ľudí, ktorí zo všetkých vakcín veria najviac práve Sputniku V, s použitím 200-tisíc nakúpených vakcín by teda nebol žiaden problém.

To by však Igor Matovič nemohol byť osobnosť s ťažkou historionskou poruchou, ktorý musí všetko dramatizovať, byť vo svetle reflektorov a za každú cenu vytvárať vo svojom okolí spor, v ktorom nakoniec po ľútom boji zvíťazí. Reálna politika však funguje trocha inak, čo však zistil až po dlhšom čase. Je pravda, že ak chcel vyvolať ťažký politický konflikt, tak svojich koaličných partnerov odhadol dobre. Prevažná časť členov poslaneckého klubu ZA ĽUDÍ sú „mentálne“ Kiskove deti. Preto prerieknutia predsedníčky Veroniky Remišovej, že nemienia urobiť z ľudí pokusných králikov, jasne ukázali, že chýbajúca európska certifikácia je zámienka, nie reálny problém. Ešte ďalej v diskvalifikačných vyjadreniach išiel minister zahraničia Ivan Korčok, ktorý dokonca v súvislosti s vakcínou Sputnik V hovoril o ako nástroji „hybridnej vojny“.

Samozrejme, takéto sporné tvrdenia patria do základného argumentáriá značnej časti politického spektra na Slovensku. Matovičov problém však je, že ani po roku vo funkcii si takéto okolnosti neuvedomuje. Aj preto sa v kauze Sputnik V správal ako slon v porceláne. Zjavne však pritom neodhadol svoje možnosti a silu svojich protivníkov, pričom urobil viacero nevyžiadaných chýb. Tou najzásadnejšou bola tá, že si rozhádal celú vedeckú obec, rovnako ako diplomatov. A práve na takéto pochybenie priam čakali mainstreamové médiá.

Ich ikonou sa stala šéfka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Zuzana Baťová, mimochodom manželka bývalého poradcu prezidenta Andreja Kisku. Práve s ním mal Igor Matovič veľmi nepríjemný incident, keď expremiér Matovič zverejnil dôvernú informáciu z ich osobnej komunikácie, za čo ho Rado Baťo zažaloval. Šéfka ŠÚKL Zuzana Baťová zase využila nepresnosť či nekompetentnosť exministra zdravotníctva Mareka Krajčiho, ktorý vydal výnimku na použitie vakcíny Sputník V pre iný druh tejto vakcíny, čo potvrdil aj súčasný minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Podľa jeho vyjadrenia išlo o banalitu - o objem dávok vakcíny v jednotlivých ampulkách. Zuzana Baťová však zároveň uviedla, že ruská strana nedodala osemdesiat percent dokumentácie potrebnej na posúdenie účinnosti a bezpečnosti vakcíny, čo je však najpodstatnejšie vyhlásila, že vakcína Sputnik V, ktorú Igor Matovič doviezol, je zásadne odlišná od tej vakcíny Sputnik V, ktorá bola prezentovaná v prestížnom časopise Lancet. Spor sa tak dostal na novú úroveň a arbitrom malo byť certifikačné pracovisko. Kvalitu či nekvalitu vakcíny mal po dohode s exministrom zdravotníctva Marekom Krajčim posúdiť Biomedicínsky ústavu SAV, ktorý však nie je európskou certifikačnou autoritou.

Medzitým sa však zástupná vojna okolo Sputnika V rozhorela naplno a zapojila sa do nej aj prezidentka Zuzana Čaputová. Tá sa v tomto spore ostentatívne postavila na stranu šéfky ŠÚKL Zuzany Baťovej, keď ju za obrovského záujmu médií navštívila v úrade a zastala sa jej pri spoločnej tlačovej konferencii. Z tohto súdku je aj návrh dekana Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského Jána Klimasa, ktorý navrhol Zuzanu Baťovú na medailu Vladimíra Jána Žuffu.

Po tomto všetkom je zjavné, že v prípade vakcíny Sputnik V už vôbec nejde o vecný problém, ale tento spor má výsostne politický rozmer, len v tejto chvíli nie je celkom jasné, kto bude konečným víťazom. Čo však zrejme je na prvý pohľad, je skutočnosť, že občania, ktorí čakajú na kvalitné a preverené vakcíny, sa stali rukojemníkmi špinavých politických hier.

