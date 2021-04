Kobza: Předluženost USA ústí buď do krizí, nebo do války. Přejme si, aby Ukrajina nebyla sudem prachu

Ukrajinské síly se stahují k „linii dotyku“ v Donbasu. Do vod Černého moře měly vplout americké válečné lodě USS Donald Cook a Roosevelt. Dle posledních zpráv se to však nestane. Americký prezident Joe Biden nejdříve odmítl návrh svého ruského protějška Vladimira Putina uspořádat on-line rozhovor, nicméně 14. dubna inicioval telefonát s Moskvou a navrhl Putinovi osobní schůzku ve třetí zemi, což motivovalo vicepremiéra Jana Hamáčka k tomu, aby přednesl návrh, že místem summitu může být Praha. Jak číst správně poselství těchto odehrávajících se procesů?

Jiří Kobza: Neměl by takovou věc nabídnout spíše náš prezident anebo aspoň premiér? Věc má více rovin. Postavení prezidenta Bidena je slabé. Krom toho dle jeho chaotického chování a jednání můžeme usuzovat, že je spíše ve vleku událostí a že je tlačen částí americké administrativy, vojensko-bezpečnostními kruhy a politickými jestřáby ve vládních službách, kteří jej ponoukají ke konfrontační politice vůči Rusku. Snaží se zakrýt těžké vnitropolitické problémy rozštěpených USA napínáním svalů směrem do zahraničí.

Agilnost ukrajinského vedení je nasnadě: to zas maskuje katastrofální ekonomickou i zdravotní situaci Ukrajiny vybičováním nenávisti vůči Rusku a agresí vůči východním oblastem země, které nemá pod kontrolou a k níž se chová dost macešsky. Vzpomeňme na útoky letectva proti „vlastnímu“ obyvatelstvu…

Podobně vypadá i snaha Jana Hamáčka zachránit upadající preference ČSSD jakýmikoli kroky a gesty, kterými by se zviditelnil jako státník a zakryl pachuť toho, že je to člověk, co zpackal opatření proti covidu. Doplňme, že nabídku na konání summitu předneslo i Rakousko. Právě Rakousko má jako tradičně formálně i fakticky neutrální stát asi větší šance na to, že bude akceptováno jako místo této vrcholné schůzky, po níž najednou začal volat Biden.

Pokud se setkání amerického a ruského lídra uskuteční v Praze, bude to znamenat opět obrovské omezení pohybu lidí, což ale po ročním tréninku proticovidových opatření už asi nikoho nepřekvapí. Otázka je, kdy se schůzka uskuteční a zda i za pár měsíců bude Biden ještě s to jednat. Umím si představit, že diskuze mezi Putinem a Harrisovou (Již Biden v přeřeknutí nazval prezidentem) by byla jistě velmi zajímavá. Osobně se domnívám, že jde o šarádu, která nic nevyřeší.

Budiž, jak může ale Biden telefonovat „vrahovi“ jakoby nic? (Biden na otázku, zda považuje Putina za vraha, v americké televizi řekl („…uhm, yes, I do…“). Zažíváme krizi, jež se podobá karibské? Rusové v roce 2016 provedli radioelektronické rušení systémů plavidla USS Donald Cook z paluby letounu Suchoj SU-24, když americké plavidlo zamířilo k ruskému pobřeží. V roce 1988 došlo na strkanici sovětských a amerických lodí v Černém moři. A to doslova… Rusové tehdy plavidly Bězzavětnyj a SKR-6 Američany, kteří překročili hranici SSSR, přetlačili.

Každá taková hra svalů může mít nedozírné následky. Podstatné je to, že se to neděje u břehů USA. Měl jsem na mysli spíše jedovatější poznámku, konkrétně zda se schůzka lídrů vůbec uskuteční. Berme v úvahu, že Joe Biden je při vší úctě k němu zkrátka starý pán… Občas bývá zmatený a před televizními kamerami a světovou veřejností předvádí výpadky paměti. Být schůzka ve formátu Putin-Harris, byla by věcnější a zajímavější. Vždyť Biden si plete i jména příbuzných… S trochou ironie říkám: Přijde po tomto americkém Černěnkovi nějaký normální americký Putin? Asi musí přijít druhý Trump. Trump by určitě Putina vrahem nenazval. Ostatně, co ty „kolaterální škody“, které USA po svých misích všude na světě po sobě zanechávají?

Ameriku její životní styl dotlačil do dluhové pasti, což je to, oč tu hlavně běží. Existuje dlouhý seznam jejich věřitelů, mezi nimi nalezneme třeba Čínu či saudskou královskou rodinu. Tito a další věřitelé ovládají spoustu amerických aktiv. Dolar je vlastně velmi labilní. Navíc od Bretton Woods není krytý zlatem, představuje tudíž nic než papírky a světovou slepou víru v tyto „banknotes“… Předluženost USA je věc, která by měla být brána vážně. Já se totiž obávám, že dojde na recyklaci toho, co už tu jednou bylo – americké dluhy dříve ústily buď do krizí, nebo válek. Přejme si, aby Ukrajina nebyla příslovečným sudem prachu.

Rozdíl mezi krizí v Karibiku a tou současnou ukrajinskou je v tom, že v roce 1962 by USA válčily na svém území… V případě vzplanutí války na Ukrajině to odneseme i my, míním tím Evropu. Americe příjemné nebylo, když Rusové dislokovali své rakety na Kubě. Proč teď provádí něco podobného Rusku rozmisťováním své vojenské infrastruktury v zemích, s nimiž Ruská federace sousedí?

Přišla zpráva, že Jan Hamáček letí do Moskvy jednat o ruské vakcíně Sputniku V… Není to v jeho případě lehce bizarní? Míním tím, že jak v parlamentu, tak ve vládě máme orgány, které „čelí“ ruské „hybridní hrozbě“. Lidé jako Hamáček touto hrozbou straší. Hamáček se najednou sebere a letí do Moskvy jednat? Přinejmenším – nečekané, nicméně záslužné…

Petříček by do Moskvy nikdy neletěl. Ten byl pod silným vlivem neziskovek a různých institucí, jako je Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) či Ústav mezinárodních vztahů Praha… Ty zdaleka nejsou apolitické. Diplomacie musí být apolitická. Já a pan Hamáček jsme lidsky i ideologicky na jiných březích. Ptejte se v této věci raději pana Hamáčka, zda považuje vlastní politiku za konzistentní…

Letos jsme měli 34leté výročí návštěvy Michaila Gorbačova v Praze. V roce 1987 zde prezentoval principy perestrojky. Se státní návštěvou do Prahy přicestovali také pozdější ruští prezidenti Boris Jelcin (1993) či Dmitrij Medveděv. Jelcin podepsal v Praze smlouvu mezi ČR a RF o přátelských vztazích a spolupráci. Dmitrij Medveděv a americký prezident Barack Obama podepsali v Praze v r. 2010 odzbrojovací smlouvu START. Bylo to dva roky poté, co USA opustily iniciativu vybudovat v Brdech radarovou stanici, údajně „proti Íránu“. Jak je podle vás reálné, že se tato schůzka nyní uskuteční? Neznemožní tuto inciativu provokace na „linii dotyku“ na Ukrajině?

Situace je velmi vyhrocená, primárně nikoli vinou Ruska. Jak jsem již řekl, pokud by byl prezidentem Donald Trump, k eskalaci dnešního typu by nejspíš nedošlo a oba státníci by se již zřejmě sešli, přičemž v přátelštější atmosféře…

Co takovou schůzku nyní ohrožuje, je tlak na přijetí Ukrajiny do NATO. Tlak vychází ze strany některých členských států aliance, jakož i ze strany USA a jejího současného prezidenta. A samozřejmě by možnost schůzky znemožnila jakákoli ozbrojená provokace v oblasti východní Ukrajiny, Krymu, Černého moře apod., viz, jak jste zmínil incident s USS Donald Cook…

Nakolik má Zelenskyj vůbec vliv na radikály? Jsou minské dohody pohřbeny? Dokument o přátelství je jen cár papíru?

Mně to připomíná Palestinu: tam také fungují různé skupiny, které jedou podle svých vlastních zájmů a programů. Můžeme říci, že to jsou skupiny, které těží z napětí. Mají vliv z toho, dostávají se k velkým penězům. Na Ukrajině to má stejnou příchuť. Takto to na mne působí z médií. Provokace se nedají vyloučit. Pak tu je otázka, komu to má prospět? Lidé z oblasti si přejí mír. Zkušenosti ukazují, že na místní lidi se nebere ohled.

A ten dokument o přátelství mezi ČR a RF? No, když ptáčka lapají, hezky mu zpívají. Lépe řečeno: srovnejte dohody za Trumpa a teď. Biden škrtem pera ruší vše, co Trump ratifikoval…

USA (NATO) má Rusko za nepřátelský stát, agresora. Ministr zahraničních věcí Ruska řekl, že „…ti, kdo se na Donbasu uchýlí k ofenzivě, riskují tím zničení Ukrajiny“. Ví se, že z Česka se exportovaly zbraně na Ukrajinu. Jak se vám jeví kontext? Západ točí „sci-fi“ filmy o tom, jak Rusko obsazuje Pobaltí… Generál Petr Pavel či poslankyně Helena Langšádlová (TOP09) v médiích tvrdili, že si umí představit jadernou válku s Ruskem…

Tady by se docela hodil použít bonmot, že je až neuvěřitelné, jak si vůbec to drzé a arogantní Rusko může dovolit stavět své hranice v blízkosti základen vojsk NATO…

A, ano, i mezi našimi českými politiky jsou takoví, kteří by klidně obětovali životy tisíců Čechů a dalších Evropanů – jen když by byla vyvolána válka s nenáviděným Rusem. Jedná se o zločinné chování a jednání….

Je tedy otázkou, zda se schůzka ruského a amerického prezidenta stačí uskutečnit před vypuknutím (mezinárodního) konfliktu na Ukrajině. Takováto schůzka by jistě měla šanci v podstatě mezinárodní válce zabránit.

Václav Havel kdysi v rozhlase říkal, že by si Češi měli zvyknout umírat za správné věci, když to neučinili v roce 1939…

Ještě teď mě to pobuřuje. 22 000 čes. vojáků zemřelo v boji s nacismem během 2. světové války. Vyznamenali se na různých bojištích této války: v SSSR, v Anglii i Africe… zasluhují si úctu. Tyto výroky znesvěcují jejich oběť. S tím se neztotožňuji. Co se exportu zbraní týká – české či jiné zbraně putují po světě. To je byznys. Vzpomeňme, kolik zbraní dodala EU do jugoslávského konfliktu. Kolik min a zákeřných zbraní.

Jak vnímáte postavu Michaila Gorbačova? Co by se dle vás stalo, kdyby Rusové nechali svá vojska v Německu? Především a hlavně: Od roku 2014 se Rusko obviňovalo, že kumuluje svá vojska blízko Ukrajiny, ale až teď vidíme, jak to vypadá, když to Rusko reálně dělá. Je zde možné nějaké poučení, zejména pro média? V knize Hermana Kahna Přemýšlení o nemyslitelném je rozebraná úvaha, že jaderné mocnosti by neměly moc ostentativně ukazovat svaly, protože jaderný konflikt může být spuštěn omylem…

Michail Gorbačov byl ke konci svého mandátu (na přelomu 80. a 90. let) už ve velmi slabé pozici, v pozici de facto poraženého. Také jeho vnitrostátní pozice byla již nejistá. I proto de facto vyklidil pole západním mocnostem ve všem, co požadovaly, Gorbačov ustoupil. A mělo to své důsledky, včetně zásadních geopolitických a bezpečnostních důsledků. Viz slib Jamese Bakera, Helmuta Kohla či Hanse-Dietricha Genschera, že se NATO nebude rozšiřovat na Východ…

Jak to vlastně myslel Biden s tím, že je Putin vrah? Rusko na nikoho jaderné bomby neshodilo, a byť SSSR neměl provést invazi do ČSSR, nezahynulo zde tolik lidí v jejím důsledku, kolik třeba civilistů ve Vietnamu kvůli Američanům, kteří jsou nyní naším největším spojencem… Závěrem: Máme pochválit Hamáčka, že je mírotvůrce?

To je třeba se zeptat Joa Bidena, je otázkou, zda si bude pamatovat, co, kdy a proč řekl a kdo mu to poradil. Připomeňme ještě desítky tisíc mrtvých, kteří zemřeli v důsledku vojenských zásahů Američanů v rozporu s mezinárodním právem – v Jugoslávii, Iráku, Sýrii atd. atp. Soudný čtenář si učiní obrázek sám. To jsou ty kolaterální škody, viz výše…

Proč si tedy řada Čechů myslí, že je Amerika tak velmi super? O USA se teď také povídá, že silně připomínají pozdní SSSR. SSSR se ale poroučel klidnou cestou… Co říct o amerických jestřábech?

To netuším. Když se chtěl odtrhnout Jih, tak tam Unie poslala armádu. Tolik k tomu, kdyby měl Spojené státy americké stihnout podobný vývoj, jímž procházel pozdní SSSR….

Co máme obdivovat? Teď mne toho mnoho nenapadá.

Díky za rozhovor.

