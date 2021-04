Důvěra je pryč. Pád vlády může způsobit strana, od které to nikdo nečekal

To co je nabíledni. KSČM vypověděla dohodu o toleranci menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD, která byla uzavřena před třemi lety. Premiér Babiš je v tom teď sám s nestabilními sociálními demokraty.

KSČM se mimo jiné nelíbilo, že vládní kabinet přes nesouhlas komunistů poslal armádě deset miliard korun, o které byl rozpočet obrany zkrácen na podzim. Čili byli vládou podvedeni. Nesouhlasí ani například s postupem vlády v případě stavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany a s některými kroky podnikanými proti šíření epidemie koronaviru.

Komunisté podle předsedy Vojtěcha Filipa budou ve Sněmovně dál postupovat podle vlastního politického programu. „Budeme hlasovat podle toho, co je předloženo, nikoli podle toho, kdo to předložil. Znamená to, že návrhy, které budou v souladu s naším politickým programem, budeme podporovat, ať je předloží hnutí ANO, nebo jiná politická strana,“ řekl.

Jaký to může mít dopad? Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura o víkendu řekl, že vláda kvůli kroku KSČM ztrácí důvěru i podporu a nejlepším řešením by byly předčasné volby. A to není vůbec vyloučeno. Pan Filip prohlásil, že v případě hlasování o nedůvěře vládě se poslanecký klub KSČM bez skrupulí přidá.

A je to tu, čeho se takzvaná demokratická opozice obávala. Předně, asi bude mít vyrážku z toho, že s nenáviděnými komunisty shodí vládu. A to bylo povyku, že komunisté mají podíl na moci. A také je vidět skrytá síla KSČM.

Komunisté, ať se to tzv. demokratické opozici líbí nebo ne, byli jazýčkem na vahách stability vlády. Umožnili třeba schválení rozpočtu. Opět si mohou diktovat podmínky, a když to dělají, jsou rozumné a prospívají zemi.

O situaci Sputnik hovořil s Jiřím Dolejšem, poslancem KSČM a členem sněmovního rozpočtového výboru.

„Po třech letech toleranční smlouvy byly naše požadované levicové priority postupně naplňovány (aktuálně tak ze dvou třetin). S blížícím se koncem volebního období to už vázlo. A na zbývající měsíce už těžko bylo možné očekávat, že něco z našeho volebního programu bude vládou splněno (vázlo např. řešení problému vysokých nájmů a dostupného bydlení). Hlavním problémem ale nakonec byla ztráta důvěry. Rozpočet ministerstva obrany nebyl předmětem tolerančního patentu, ale padl tu jasný slib a jeho nedodržení bylo vnímáno jako výsměch. Toleranční smlouva byla myšlena jako časově omezený taktický manévr, nikdy to neznamenalo, že budeme trvalým přívěskem oligarchy," říká známý politik.

Jak moc vláda bude postrádat podporu KSČM?

„Z provozního hlediska nemyslím, že by to musel být na zbývajících pět měsíců problém. Poslední skutečně strategické hlasování byl rozpočet na rok 2021 a důležité je zvládat i kroky směrem k řešení pandemie. O dalších vládních návrzích budeme hlasovat dál podle věcného hlediska a v souladu s volebním programem. Stejně už o mnoho zákonů nepůjde, legislativní proces trvá několik měsíců a nové věci se těžko stihnou (např. jsou ve hře zákony o energetice, bydlení, stavební zákon apod.). Menšinová vláda musí toto zvážit a jednat o podporu ve velmi vybraných případech napříč sněmovnou. U některých z rozjednaných zákonů by byla škoda, kdyby spadly do kanálu," říká pan Dolejš.

Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura o víkendu řekl, že vláda kvůli kroku KSČM ztrácí důvěru i podporu a nejlepším řešením by byly předčasné volby. Je republika skutečně blíž předčasným volbám?

„Proč tohle koalice SPOLU (ODS, TOP a lidovci) dělá, není moc srozumitelné. Kromě divadla v médiích přeci musí být jasné, že kvalitní novou vládu těsně před volbami stará sněmovna nevytvoří a že těžko seženou i 120 hlasů pro rozpuštění sněmovny. Na podobné nápady je prostě pozdě. Dnes vládě věří možná horko těžko sami vládní poslanci (ani KSČM této vládě nevěří), ale kritika vlády je něco jiného než sbírat dnes podpisy na hlasování o nedůvěře či o rozpuštění sněmovny. Rozhřešení přinesou až volby, tak nechme politické strany, aby v klidu oslovily svou nabídkou voliče a nechtějme ani uměle krátit kampaň. Zmatky, které by vznikly, půjdou na účet těch, kteří je spustí," říká poslanec za KSČM Jiří Dolejš.

