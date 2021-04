Analytik o vyhoštění ruských diplomatů: Nevylučuji mocenský proud, který shledal Hamáčkovu cestu do Moskvy nebezpečnou

Hamáček oznámil vyhoštění 18 ruských diplomatů, a to kvůli podezření ruské tajné služby z podílu na výbuchu ve Vrběticích v roce 2014. Ještě den předtím však uvažoval letět do Moskvy jednat o vakcíně Sputnik V. Nevylučuji mocenský proud, který Hamáčkovu cestu shledal nebezpečnou, tvrdí v rozhovoru pro Sputnik bezpečnostní analytik Jan Schneider.

Je spojeno vyhoštění pracovníků ruské ambasády v Praze s odvoláním Hamáčkovy cesty do Moskvy?

Schneider: Tato konspirační teorie, která nám byla předložena, se snaží vzbudit dojem nějakého koherentního pohledu na svět a do toho šikovně vsadit nebezpečnou roli Ruska ve světě. Takže ano, všechno souvisí se vším, ale jak čtu vaše otázky, ještě se k tomu dostaneme.

Hledá si Hamáček důvod, proč tam nejet?

Nemyslím si to. Hamáček dokonce v té hysterické atmosféře zalitoval zhoršených vztahů s Ruskem. Podle mého mínění svou ohlášenou cestou do Moskvy zamířil sociální demokracii směrem k velké skupině voličů, která není spokojena se současnou zahraniční politikou. Nemohu vyloučit, že existuje mocenský proud, který Hamáčkovo velmi racionální rozhodnutí shledal velmi nebezpečným, protože by mohlo být právem úspěšné.

Na druhou stranu, proč by tam neměl jezdit? ČR je v covidu na nejhorším místě na světě v přepočtu úmrtí na 1 mil. obyv. Vakcína by pomohla...

Z některých reakcí odborníků i politiků je znát, že o Sputniku V uvažují i nadále, protože až opadne ta uměle vzešlá hysterie, zjistí se, že nešlo o nic jiného než o bezohledný konkurenční boj, při němž aktéry lidské životy nijak nezajímají.

Je ve hře Sputnik V a Nord Stream 2, Dukovany…?

Je to podle mě snaha zabít více much jednou ranou – přinejmenším zdiskreditovat producenta Sputniku V a současně nejkvalitnějšího uchazeče o dostavbu Dukovan. K tomu resuscitovat protiruské kampaně podobného ražení – kauzu Skripal, a kdoví, jestli nepřijde na přetřes ještě sestřelení malajsijského boeingu. Tyto dvě kauzy mají s tou dnešní jedno společné – žádná z nich nebyla došetřena, a sankce byly spuštěny v rozporu se všemi základními zásadami civilizovaného světa, zejména se zásadou presumpce neviny. Chtěli jsme se před třiceti lety stát součástí domněle civilizovanějšího světa, ale došli jsme z louže pod okap. Stali jsme se bohužel součástí světa, který se chová doslova barbarsky.

Proč ČR čekala 7 let?

Nevím, jestli to našim kriminalistům trvalo sedm let, než si prověřili osoby, které vstoupily do vrbětického areálu. Po pravdě řečeno tomu nevěřím, takoví mamlasové to nejsou. Řeči o „prověrce spisu“ beru jako legendu, která má zakrýt skutečný původ informace. Nutno ještě podotknout, že ve Vrběticích došlo ke dvěma explozím – to i u druhé byla ruská tajná služba? Nebo si někdo nechává určité informace na dobu, až se to bude hodit? Taková zmanipulovaná vyšetřování, byť i jen načasováním svých výstupů, se sama diskreditují.

Babiše jsem pochopil tak, že v tom vidí útok na český stát?

Jestli se premiér ztotožňuje s firmami, které vyvážejí zbraně do konfliktních oblastí, je to jeho věc. Doufám ale, že nás do toho nechce namočit všechny. Konkurenční boj zbrojařských lobby nemá (alespoň doufám) s českým státem nic společného – snad jen to, že český stát dovolí takový bordel na svém území.

A o terorismus nemohlo jít už z definice, protože každý teroristický útok nese nějaký vzkaz. Požadavek změnit chování, něco udělat. Tady žádný nebyl, celých sedm let. Takže o terorismus nešlo.

Nezaznamenal jsem předložení důkazů. Jak to celé chápat?

S důkazy budou šetřit, a jenom o nich povídat, protože podle všeho jsou velmi hubené a u soudu by neobstály. Jestli někdo někde byl, musel ho tam někdo pustit, za nějakým účelem. To by mělo být zaznamenáno – a u slušných firem také je, a je to zálohováno tak, aby to přežilo případné živelné a jiné katastrofy, už kvůli pojišťovnám, protože slušné firmy mají zájem takové věci došetřit. Ovšem samotný vstup někoho do objektu a pozdější exploze objektu jsou dvě věci, které je nutno důkazně propojit tak, aby zmizela jakákoliv rozumná pochybnost. Takže si počkáme, až prověří všechny, kteří vstupovali před explozí do objektu. Ale i před tou druhou explozí, ačkoliv se o tom nějak nemluví, nehodí se to. To bude trvat dalších sedm let, a případný trestný čin bude promlčen. O to ale vůbec nejde. Zde jde o jakékoliv, sebechatrnější podezření, které poslouží jako záminka pro uvalení sankcí. Za pár let už nikoho nebude zajímat, zda to bylo oprávněné, protože to ty požadované škody nadělá.

Může být na ČR činěn tlak (NATO)?

Nepochybně ano, i když v našem případě zde máme pátou kolonu, která určitým mocenským kruhům odezírá přání ze rtů, a z jemně naznačeného přání vyrobí doslova casus belli. Myslím, že to zase naše odporně snaživé orgány přehnaly, podobně jako kdysi s Huawei.

Pokud Rusko recipročně vyhostí 18 českých diplomatů z Moskvy, zbyde tam vůbec nějaký český pracovník?

Mám z toho pocit určité sebevražedné zahraniční politiky, tedy v podstatě rezignace na ni. Mnoho lidí se snaží úporně se profilovat protirusky, až lze mít důvodné obavy o jejich duševní zdraví. Zaslechl jsem, že bychom naše velvyslanectví v Rusku měli úplně zrušit, a jejich tady. Připomíná mi to ten biblický příběh, jak se zlí duchové vtělili do stáda sviní. Ještě do té vody by to stádo mohlo naskákat.

V našich zprávách uvádějí fotky dvou údajných ruských agentů, kteří měli být namočeni do incidentu v Salisbury. Hledá se důvod uvalit na Rusko další sankce?

Nepochybně to tak ti naši aktivisté pochopili. My budeme udělovat sankce, Evropská unie taky – a obchodně z toho budou těžit Spojené státy. Snad to není tak těžké pochopit. My budeme živi z ideologie, Američané z peněz.

Je tohle předválečný či válečný stav?

Toto je rétoricky téměř předválečný stav, ale to naparování se našich politiků s třesoucími se hlasy mi připomíná ten starý vtip, jak jeden říká druhému, že se v hospodě s někým popral, a ten druhý se ptá, jak to dopadlo, a ten první říká – no, kdybych měl pistoli, i na facky by došlo.

V salisburském incidentu Rusko nabízelo součinnost ve vyšetřování. Bylo odmítnuto.

Pochopitelně. Mohlo by do toho vnést jasno. Hrůzná perspektiva! Podobně jako vyšetřování sestřeleného boeingu nad Ukrajinou. Rusko se prý mohlo zúčastnit vyšetřování, ale v podřadné úloze, bez procesních práv, jenom jako štafáž. Protože kdyby do toho mohlo mluvit, možná by se to i vyšetřilo!

Proč jsme neviděli nikdy Skripala, abychom znali jeho verzi? Julie nepůsobila jako žena po útoku bojovou látkou?

Neviděli jsme Skripala, protože by nám mohl říci jeho verzi. Že se chtěl vrátit do Ruska a ti dva „útočníci“ pro něj přijeli – a někdo tomu zabránil. Žádná jiná verze nedává smysl. Skripal z Ruska neutekl, ale byl propuštěn a vyměněn. A neviděli jsme ani kamerové záznamy Skripalova domu. Ať mi nikdo nevykládá, že ve Velké Británii, zemi s obrovským počtem kamer na hlavu, nemá britská tajná služba, chránící Skripalovy, namířen na jejich dům kameru. Vždyť i ve Vrběticích měli údajně kameru!

Očekáváte zavedení nové železné opony? A kde bychom měli být, před ní, nebo za ní? Trochu mě děsí současný americký prezident, který si plete osoby…

Železná opona by při té dnešní hrůze byla možná lepší, než harašení hubami těch našich trapných hrdinů a hrdinek. Snad by to byla i protipožární ochrana. Bylo by to asi lepší řešení, než být přímo a bez ochrany vystaven důsledkům rozmarů nějakého polodementního pomatence a jeho mezinárodní svity, rekrutující se z těch nejhorších válečných štváčů a nejhamižnějších farmaceutů, co každý stát má.

Díky za rozhovor.

Názory vyjádřené v článku se nemusí vždy shodovat s postojem Sputniku.