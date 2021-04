Podpoří Piráti Babiše, protože se bojí Zemana?

Tak předně, kauza Vrbětice je opravdu nepříjemná věc. Před sedmi lety přišli o život při výbuchu munice pro Ukrajinu nebo snad syrské vzbouřence dva Češi a teď explodovaly vztahy mezi Prahou a Moskvou. Je to politováníhodná situace. Nic dobrého to neslibuje.

A jak se to odrazí na české politické scéně? Semkne se tak zvaná demokratická opozice okolo premiéra Babiše? Nedá ho, protože se postavil Moskvě? A bude na rukou nosit Jana Hamáčka, dočasného ministra zahraničí, který hrál s Rusy zpravodajskou hru jako ten Stierlitz?

Kdepak. Tak zvaná demokratická opozice nejdřív sežere vicepremiéra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka za plánovanou a na poslední chvíli zrušenou cestu do Moskvy za vakcínou Sputnik V. Souběžně bude útočit na pana prezidenta Zemana. A pak se zase pustí do Andreje Babiše. Volby jsou za humny.

A možná ještě blíž než na podzim. Stále platí stav, že po zrušení tolerance vlády od KSČM Piráti a Starostové společně s ODS, TOP 09 plus lidovci chtějí nestabilní vládní kabinet Andreje Babiše sundat. Jen neví jak.

Nic se nemění na tom, že koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) vyzvala premiéra Andreje Babiše (ANO), aby požádal Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry. Pokud to do týdne neučiní, začne koalice sbírat podpisy pro vyvolání hlasování o nedůvěře. Termín vyprší ve středu 21. dubna.

Proti takovému řešení se postavili Piráti. Bojí se totiž toho, že kdyby vláda padla Babiš by nemusel odejít a nebo, z čeho mají Piráti větší strach, pan prezident Zeman by nechal instalovat úřednickou vládu, kterou by sám řídil.

Jinak řečeno, napětí mezi Prahou a Moskvou nic nemění na tom, že vláda může padnout. Příklad, že to jde za vypjatých okolností, by se našel. Během českého předsednictví EU v první polovině 2009 padla vláda Mirka Topolánka. To byla ostuda.

O situace na politické scéně Sputnik hovořil se známým politologem Tomášem Doležalem.

Poté, co KSČM oznámila konec tolerance vlády se tzv. demokratická opozice snaží vymyslet jak svrhnout vládu Andreje Babiše. Co říkáte na ten spěch?

"Jde o snahu skloubit politický faktor s faktorem času v době, kdy do řádných sněmovních voleb chybí pět a půl měsíce. Jestliže odečteme červenec a srpen, jakožto dobu prázdnin a dovolených, kdy sice teoreticky volby uspořádat lze, ale fakticky je to takřka nepředstavitelné, je v podstatě jedinou, jakkoli spíše hypotetickou, variantou pro konání předčasných voleb měsíc červen.

Ostatně, přelom května a června byl z dobrých důvodů, mj. proto, aby nová z voleb vzešlá vláda měla relativní dostatek času na přípravu a předložení vlastní podoby návrhu státního rozpočtu na následující rok, tradičním termínem voleb do Sněmovny až do roku 2010, přičemž tuto kontinuitu narušily až předčasné volby na podzim roku 2013 následující po seberozpuštění Sněmovny.

A k tomu, aby se mohly konat volby letos v červnu, je s ohledem na ústavou dané termíny a procedury nezbytnou podmínkou a cestou opět rozpuštění Sněmovny ústavní většinou minimálně 120 poslanců.

A předstupněm, zdůvodněním potřeby vyvolání předčasných voleb v očích občanů může být de facto pouze jediná věc, a to je vyjádření nedůvěry stávající vládě, navíc ještě umocněné tím, co avizoval prezident Zeman, že totiž v takovém případě už ani nebude nijak aktivně hledat osobu, kterou by v pozici premiéra pověřil sestavením vlády nové, která požádá Sněmovnu o vyslovení důvěry, což je standardní ústavní postup v těchto situacích, ale že nechá dovládnout v demisi stávající vládu Andreje Babiše. Proto musí být prvním krokem scénáře pro pokus o vyvolán předčasných voleb pokus o vyjádření nedůvěry vládě.

Přičemž politický důvod je jasný – koalice Pirátů a hnutí STAN a koalice SPOLU se obávají toho, že se jejich preference v současné době pohybují na samotném vrcholu jejich potenciálu a že by jim nyní volební výsledek umožnil sestavení vlády s většinovou podporou ve Sněmovně. Zatímco pokud by se volby konaly až v říjnu, je klidně možné, že souběžně s tím, jak se bude zlepšovat epidemiologická a zdravotní situace, stále více občanů bude naočkováno proti viru COVID 19 a začnou se pomalu rušit omezující opatření v oblasti obchodu, služeb, kultury, sportu, cestování apod., mohou naopak začít narůstat preference vládního hnutí ANO a koalice tzv. Demobloku už tudíž poté většinovou vládu vůbec samy složit nemusí. Jejich strategickým záměrem je konání voleb co nejdříve. Zájem hnutí ANO je přesně opačný – a má v tom i podporu prezidenta Zemana," říká expert.

Koalice SPOLU vyzvala Babiše, aby požádal Sněmovnu o důvěru, v opačném případě sama vyvolá hlasování o nedůvěře. Toho se zalekli Piráti. Prý by to znamenalo, že by byl na tahu prezident Miloš Zeman, a ten by buď nechal kabinet premiéra Andreje Babiše dovládnout, nebo by instaloval úřednickou vládu jemu blízkých lidí. Co říkáte na ty rozbroje mezi bloky tzv. demokratické opozice. Nerozumí si před volbami, po volbách to bude horší?

"Ano, tyto dvě koalice jsou tvořeny pěti poměrně nesourodými subjekty, jak ideologicky a programově, tak i svým formálním a strukturálním nastavením, podobou a typem. Jednou z věcí, která je sjednocuje, je odpor k prezidentu Zemanovi a snaha o maximální zúžení jeho ústavního a manévrovacího prostoru. Navíc se tyto subjekty ani netají tím, že jedním z jejich hlavních povolebních cílů bude snaha o podání ústavní žaloby na prezidenta, která by mohla rezultovat i v jeho odvolání z funkce a v předčasné prezidentské volby v roce 2022.

A, samozřejmě že je pro ně obtížně přijatelná představa jakési „prezidentské“ vlády v případě vyjádření nedůvěry vládě Andreje Babiše. Proto lze očekávat i to, že si tyto subjekty budou mezi sebou zbraň v podobě vyvolání hlasování o nedůvěře současné vládě přehazovat jako onen pověstný horký brambor," míní pan Doležal.

Znamená to, že Piráti jsou ochotni podpořit Babišovu vládu při hlasování o nedůvěře?

"To, že by Piráti v tomto případě hlasovali tzv. „proti návrhu“, tzn. de facto by Babišovu vládu podpořili a implicitně ji tedy dali důvěru je nepředstavitelné. O něco málo představitelnější eventualitou je zdržení se hlasování popř. nepřítomnost (byť pouze některých) pirátských poslanců v sále při onom hlasování. Anebo určité zdržování při sběru podpisů, aby se „okamžik pravdy“ alespoň oddálil a umožnil další politická jednání a vytvořil např. prostor pro to, aby se Andrej Babiš pokusil k „vstřícnému“ postoji při hlasování opět přemluvit KSČM, popř. některé nezařazené poslance," říká politolog.

Co ten strach z pana prezidenta Zemana?

"Z velké části je to hlavně strach z voleb resp. z toho, že by prezident Zeman prostřednictvím vlády, která by vládla po formálním pádu současné vlády Andreje Babiše mohl jednak působit ve prospěch posílení popularity a tím i volebního výsledku hnutí ANO – a tedy současně i v neprospěch volebního výsledku stran tzv. Demobloku. A samozřejmě je to i tradiční strach z politických a strategických schopností prezidenta, jehož faktická politická moc by po případném vyjádření nedůvěry vlády Andreje Babiše nepochybně ještě stoupla," říká politolog Tomáš Doležal.

