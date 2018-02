Olympiáda je tady! Gaučoví trenéři, jdeme na to

V České republice nedávno skončily prezidentské volby, které ukázaly, že Česko je plné zkušených politiků. Dnes však v Koreji vypuknou Zimní olympijské hry, což znamená, že celá republika se změní na profesionální trenéry, které se ve svém oboru „vyznají“. Jak vysoko tedy leží akcie českých sportovců a co by si český divák neměl nechat ujít?

Dnes v poledne proběhne oficiální zahájení her, některé sporty však již běží. Včera skokani na lyžích absolvovali kvalifikaci na středním můstku, ze které do hlavního závodu postoupili Koudelka s Poláškem. Od skokanů se však na těchto hrách nic velkého nečeká, podle některých se za úspěch bude považovat i postup do druhého kola. Dnes v brzkých ranních hodinách už se rozběhla i týmová soutěž krasobruslařů, kde však zastoupení nemáme. V jednotlivých soutěží krasobruslařů se však také nemáme nač těšit, první desítka Michala Březiny by také mohla být považována za úspěch.

Jednou z aspirantek na medaili je bezesporu Ester Ledecká, česká obojživelnice. Zatímco na lyžích se až takový úspěch neočekává, 22. února bychom si na kvalifikaci snowboardu měli přivstat, finále je na programu 23. února už v půl druhé ráno. Cinkne to?

Co se týče snowboardu, za naději můžeme bezesporu považovat i českou vlajkonošku Evu Samkovou, ale kvůli neustálým zraněním je těžké odhadnout její aktuální formu. O všem se rozhodne 16. února, rozjížďky začínají už ve dvě ráno. Ještě je tu Šárka Pančochová, která svoji kvalifikaci rozjede 11. února a snad se ji bude týkat i finále o den později. Snowboard by letos mohl nějaké medaile přinést!

Další medailovou nadějí je bezesporu Martina Sáblíková, její závod na 3000 metrů je na programu už 10. února v poledne. A v pátek 16. února přijde její parádní disciplína na 5000 metrů, ale i Martina se celou sezónu potýká s problémy, proto se nechme překvapit, jak to bude vypadat. Letos se do výborné formy dostala i Karolina Erbanová na sprinterských distancích. 14. února ji čeká 1000 metrů a v neděli 18. února 500 metrů, ani tady nejsme bez šancí.

Další medaile bychom se mohli dočkat v biatlonu , ale tady je situace zcela otevřená. Ondřej Moravec i Veronika Vítková v posledních závodech předvedli dobrou formu, vydrží to i v Koreji? A přidají se k nim i další? Věřit bychom také mohli ve štafetových závodech, pokud se však biatlonisté vyhnou zbytečným chybám na střelnici. Bez trestných kol se dá zajet dobré umístění.

Poslední nadějí Sputnik vidí v hokejistech. Bez účasti hráčů NHL akcie českých hokejistů stoupají. Po hokejistech Ruska redakce Sputniku řadí naše borce na druhé místo. Vyplní se tato věštba? Rusko-českou řežbu jsem na velkém turnaji ve finále dlouho neviděli, bylo by to krásné ukončení turnaje.

V ostatních sportech se úspěchu nejspíše nedočkáme. Ale každý závod začíná od nuly, takže se nesmíme předem vzdávat a bojovat. Vždyť o tom přece olympijské hry jsou. ZAČÍNÁME dnes ve 12:00!

Redakce očekává šest medailí, souhlasíte?