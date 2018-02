Čeští hokejisté se nadřeli, ale překvapení nepřipustili. Kanada si poradila se Švýcarskem

Korejci měli být pro český výběr příjemným soupeřem na rozehrání, ale právě Korejci se jako první dostali do vedení, Češi však ještě v první třetině zápas otočili a zbytek zápasu byl vyrovnaný. Čeští hokejisté si však vítězství vzít nenechali a vyhráli 2:1.

V ostatních dnešních zápasech to dopadlo bez dalšího překvapení. V brzkých ranních hodinách Finové porazili Němce 5:2. V severském derby si vítězství připsalo Švédsko, když Norům nasázeli čtyři góly, konečný výsledek 4:0. Ani Kanada nenechala nic náhodě a poradila si se Švýcarskem 5:1.

© Sputnik/ Алексей Филиппов Slovenská biatlonistka z Ruska opět získala stříbrnou medaili

V první třetině jsme se dočkali dalšího překvapení. Jako by týmy pokračovaly ve včerejším šoku. V čase 7:34 se do vedení dostal tým Jižní Koreje , českého brankáře Francouze překonal Cho Min-Ho. Český tým se však vzpamatoval, a ještě do konce první třetiny stav utkání otočil. Nejdřív hákování Younga potrestal v přesilové hře Jan Kovář, časomíra ukazovala čas 11:59. V 16. minutě si však přesilovou hru zahráli i Jihokorejci. Ale další branka padla právě do jejich sítě. Řepík využil nahrávky brankáře Francouze a Birnera a otočil stav na 2:1, gól v oslabení padl v čase 16:18. První třetina byla vyrovnaná, naši borci utkání otočili i díky tomu, že v poměru 15:6 Korejce přestříleli.

© Sputnik/ Yuri Kuzmin/Ice Hockey Federation of Russia Silná motivace: Tyto fotky 100 % přinutí vašeho syna k hokeji

Druhá třetina opět začala aktivně, šance se střídaly na obou stranách, ale gólmani vládli. Po pěti minutých hry však fauloval Nakládal, Korejci nás sice uzavřeli v obranném pásmu, ale k žádné výraznější šanci to nevedlo. Druhá polovina přesilovky se však Korejcům dařila lépe a došlo k několika nebezpečným situacím. Pavel Francouz však postavil zeď. A ihned po skončení oslabení měl Erat obrovskou šanci, ale neproměnil. Minutu před koncem druhé třetiny fauloval Ondřej Němec, Korejci při ponechané výhodě půl minuty před koncem zahrozili a neproměnili obrovskou šanci. Ve druhé třetině už gól nepadl. Vyrovnaná druhá třetina zůstala bez gólů.

Korejci zahájili třetí třetinu přesilovku, ve které si vytvořili několik zajímavých šancí. Pavel Francouz však vše vyřešil. Po přesilové hře se opět hrál vyrovnaný hokej, uplynuly čtyři minuty třetí třetiny a Nakládal opět poslal Korejce do početní výhody. Přesilová hra Korejců však nebyla dlouhá, protože vysokou holí zahrál Seo a hrálo se ve čtyřech. Následující minutovou přesilovku čeští reprezentanti nevyužili, ale v jejím závěru Korejec Jeon podrazil Sekáče a Češi tak hráli další přesilovku. Tato přesilová hra byla z českého pohledu už mnohem lepší, vytvořili jsme si velký tlak, ale Roman Červenka trefil pouze tyčku. Sedm minut před koncem Mertl spálil další obrovskou šanci, ale Korejský gólman předvedl famózní zákrok. Roman Červenka je dnes velmi aktivní, pět minut před koncem třetiny pelášil sám na brankáře, ale mezírku mezi betony nenašel. Na konci zápasu byli Korejci aktivnější, snažili se o vyrovnání. Korejci zkusili i hru bez brankáře, ale Francouz zvládl i poslední střelu v poslední sekundě.

Čeští hokejisté Korejce jasně přestříleli 40:18, pouze dva vstřelené góly jsou tedy zklamáním. Do zápasu s Kanadou máme na čem pracovat.

Slovensko čeká další zápas zítra od 4:10 s Američany. Češi proti Kanadě nastoupí v sobotu také ve 4:10. Více informací ze ZOH naleznete v našem speciálním projektu ZDE.