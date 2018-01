Trump prohlásil, že je ochotný jednat s Kim Čong-unem

„Vždy věřím v jednání. Ale poznáte náš postoj, ten je velmi tvrdý… Avšak udělal bych to (jednání — red.). Nemám s tím žádné problémy," řekl prezident v odpovědi na otázku novinářů ohledně připravenosti na telefonní jednání se severokorejským lídrem.

Na upřesňující otázku, jestli tahle slova znamenají, že USA jsou připraveny na jednání bez předběžných podmínek, odpověděl Trump záporně: "Není to doslova to, co jsem řekl."

„(Kim Čong-un) ví, že nežertuji. Ani trochu, žádné procento. Chápe to. Zároveň, kdybychom mohli dospět k mírovému a dobrému rozhodnutí, na kterém pracujeme s mnoha lidmi… Kdyby tato jednání (s KLDR — red.) k něčemu vedla, bylo by to skvělé pro celé lidstvo, pro celý svět," prohlásil hlava státu.

Trump rovněž poznamenal, že podporuje jednání Jižní Koreje a KLDR, a nevyloučil, že by se ve vhodnou chvíli mohly USA k těmto jednáním připojit.