Média informovala o denním režimu Donalda Trumpa

Podle dokumentu Trump většinu zahajuje pracovní den v 11 hodin briefingy o otázkách rozvědky a národní bezpečnosti. Před tím, od 8 do 11 hodin, je v jeho rozvrhu vyznačena „doba k řešení administrativních otázek" v Oválné pracovně. V této době, podle údajů zdrojů portálu, se Trump zpravidla nachází ve své rezidenci, dívá se na televizi, telefonuje a píše zprávy na Twitteru.



V Oválné pracovně Trump pracuje do 18 hodin. Během té doby uskuteční jedno až dvě setkání, ale většinou telefonuje nebo se dívá na zprávy v jídelně, která sousedí s pracovnou prezidenta, uvádí portál. Po skončení pracovního dne se Trump vrací do obytné části Bílého domu, kde se opět dívá na televizi nebo telefonuje.