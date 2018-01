Mluvčí MZV RF obvinila šéfa CIA ze „lži“

V Moskvě považují slova ředitele CIA Mika Pompea o tom, že Rusko po celou řadu let zasahovalo do volebních procesů v USA, za lež. V pondělí to prohlásila tisková mluvčí ruského MZV Maria Zacharovová.

„Partneři se zcela zamotali do vlastních lží. To by mě zajímalo, před kolika desetiletími Rusko ‚započalo‘ tuto špinavou kampaň?" napsala Zacharovová na svém Facebooku.

„Nejlepším důkazem toho, že je to naprostá lež, je to, že celá ta ‚desetiletí‘ americké tajné služby a státní činitelé ani jednou nic takového neprohlašovali a nikdy podobné otázky ruské straně nepokládali," poznamenala Zacharovová.