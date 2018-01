Putin prohlásil, že se USA snaží vměšovat do vnitřních záležitostí cizích států

USA se neustále pokoušejí zasahovat do vnitřních záležitostí cizích států a považují to za normu, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin.

„To, co se děje s našimi médii, které ihned obvinili z toho, že jsou zahraniční agenti a kterým omezují jejich práci, přičemž to dělají poměrně agresivně a zlostně, vypovídá právě o tom, jak vnímají to, že někdo nějak ovlivňuje vnitropolitickou situaci obzvláště v předvolebním období. To, že to sami neustále dělají, přinejmenším se o to pokoušejí, považují za normu, což je podle mě zcela nesprávné," řekl Putin na setkání s řediteli ruských tiskových médií a informačních agentur.

„Když už sami všude strkají svůj nos, tak musí být připraveni na to, že budou muset být schopni reagovat na určité výzvy, které sami v zásadě stimulují," dodal prezident. Podle něj se Rusko nehodlá „nikam vměšovat".