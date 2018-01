Americká média píší o „závodu základen“ v Sýrii mezi Ruskem a USA. Termín je to barvitý, ale není přesný. Považovat za základny americké objekty v Al Tanfu a Al Tabqe nestojí za to hned na základě několika příčin.

Rusko a USA vstoupily do „závodu vojenských základen" v Sýrii, o tom píší noviny Defense News. Podle názoru novin chce každá ze stran rozšířit svoji přítomnost v regionu a čelit asymetrickým hrozbám. Jako na již existující poukazují noviny na americké základny v Al Tanfu a Al Tabqe a na dvě ruské základny, leteckou základnu Hmeimim a námořní Tartus. Vypadá to na skóre 2:2, parita, ale…

Předpokládám, že není nutné hovořit o legitimnosti ruské letecké základny Hmeimim a zabezpečovacího bodu námořnictva v Tartu. Ty jsou vytvořené na základě dohod podepsaných jak ruským, tak syrským vedením.

USA mají, mimochodem, zákonné základny v Kataru, Saúdské Arábii, Bahrajnu, Kuvajtu, Ománu, SAE a Jordánsku… A ještě na území v sousedství Sýrie — v Turecku a Iráku. Kromě toho se v září roku 2017 odehrálo slavnostní otevření nové americké základny.

Spojené státy uzavřely prakticky celý Blízký východ. Ale ani to jim nestačí. Na syrském území se nacházejí nezákonně. Spojeným státům nestačí jen používat zbraně bez povolení zákonné vlády či povolení Rady bezpečnosti OSN. Jim nestačí zabírat území, vytvářet tam základny a cvičit na jejich území nezákonné ozbrojené jednotky. Spojené státy potřebují chaos. A k dosažení tohoto cíle se jim jejich syrská opevnění velmi hodí.

Základna v Al Tabqe je bývalé syrské letiště, kde Američané nyní trénují Kurdy. Nejen trénují, zajišťují pro ně i zbraně a vytvářejí pohraniční bezpečnostní síly. S tím velmi nesouhlasí Turecko, které je připravené svoji pozici obhajovat rozhodným způsobem.

Základna v Al Tanfu je země neznámá: Američané slíbili, že zničí všechny, kdo se k ní jen přiblíží na vzdálenost 55 kilometrů. Je známo, že tam trénují nejrůznější organizace. Centrum pro usmíření znesvářených stran v Sýrii informovalo, že mezi organizacemi periodicky vznikají konflikty.

Ruský ministr zahraničních věcí prohlásil, že USA nechtějí zachovat územní celistvost Sýrie. USA nejen že nechtějí: oni se snaží o to, aby Sýrie vůbec neexistovala.

Spojené státy z nějakého důvodu zapomínají, že když vyzbrojovaly contras z Nikaraguy, zbraně končily u kolumbijských obchodníků s drogami. Když pomáhaly bin Ladinovi, přišlo 11. září 2001, když svrhly Saddáma Husseina, vznikl Islámský stát. Nyní trénují bandity v Al Tanfu — v naději na co? Na to, že vytvoří vojáky? To těžko. Vycvičený a vybavený bandita zůstane banditou. Dnes stojí proti vládním vojskům, ale proti komu může používat zbraně zítra?

Co budou dělat Američané, jestliže se Kurdové rozhodnou přistoupit k dialogu s Asadem během provádění turecké operace? Budou chtít zcela ztratit základnu v Incirliku výměnou za povstaleckou základnu v Al Tabqe? Těžko.

Proto nestojí za to považovat Al Tanf a Al Tabqu za americké vojenské základny. To jsou kempy pro výcvik partyzánů. Představují nebezpečí? Ano, samozřejmě. Patří tyto kempy Američanům? Ne. Ani podle zákona, ani podle místních pravidel.

Byla by chyba myslet si, že USA postavily své „figurky" v Sýrii. Chtějí je postavit, trénují, jsou tam — to ano. Upevnily se tam? Přece ne.

Takže žádný závod mezi Ruskem a USA neprobíhá. Soupeří se. Soupeření spočívá v tom, že Rusko má zájem na stabilitě, zatímco USA mají zájem na chaosu.