Putin vyloučil možnost vydání Rusů, obviněných ze zásahu do voleb, do USA

Rusko nebude vydávat Spojeným státům své občany, kteří jsou obviněni ze zásahu do amerických voleb v roce 2016, řekl Vladimir Putin v interview pro NBC.

„Nikdy. Rusko vůbec nevydává nikomu své občany, stejně jako USA," zdůraznil prezident.



© AFP 2018/ Brendan Smialowski USA obvinily 13 Rusů ze „zásahu do amerických voleb“ dodal, že obvinění nezastupovali ruské úřady. „Co konkrétně udělali, nemám ponětí," řekl.



Prezident také vyzval americké kolegy, aby zaslali příslušné materiály místo toho, aby „se bavili s tiskem". Jsme ochotni se na to podívat a pohovořit si o tom," řekl Putin.



Kancelář zvláštního prokurátora USA Roberta Muellera, který vyšetřuje takzvaný zásah Ruska do amerických voleb v roce 2016, v únoru uveřejnila obžalobu proti osobám, podezřelým ze spáchání tohoto tresného činu. Dokument, který byl připravován devět měsíců, má 40 stran a týká se 13 Rusů.