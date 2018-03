Putin prozradil, jak se vyvíjely nejnovější ruské zbraně

„Během zasedání 1. března se mluvilo o nových technologiích a systémech vyzbrojení, které mají bránit Rusko, zajišťovat strategickou rovnováhu a tím pádem zvýšit úroveň mezinárodní bezpečnosti," řekl Putin.

Podle něj na nových zbraních pracovaly „tisíce lidí, stovky konstrukčních a vědeckých kolektivů a průmyslových podniků". Hlava státu poděkovala FSB za „účinné utajení" těchto projektů.

„Žádám vás, abyste zamezili snahám zahraniční rozvědky získat údaje politického, ekonomického nebo obranného charakteru," dodal Putin.