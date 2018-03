Reddit přiznal, že smazal několik stovek údajných ruských propagandistických účtů

Reddit uvedl, že „našel a smazal několik stovek účtů“, které jsou údajně spojené s ruskou propagandou. Stalo se to týden poté, co The Daily Beast zjistil, že Agentura internetového výzkumu, rovněž známá jako trolí farma, která má být napojena na Kreml, využívala tuto platformu během americké volební kampaně v roce 2016.