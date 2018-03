„Na evropském trhu je místo jak pro ruský, tak i pro americký plyn. Ruský přírodní plyn dodávaný plynovodem zůstane lídrem v Evropě. My do některých zemí zvýšíme dodávky. Zkapalněný plyn půjde do Španělska, Velké Británie, Polska, Itálie a také do dalších zemí Pobaltí. Ruský plyn ale bude dominovat v evropských dodávkách ještě velmi dlouhou dobu," prohlásil Wortington.

Zmínil, že evropský trh se zkapalněným plynem pokračuje v růstu.