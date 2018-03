USA se netají zasahováním do voleb v Rusku, prohlásil Putin

„Řekli jsme jim (představitelům USA) nedávno na té nejvyšší úrovni: „Stále zasahujete do našeho politického života". Představte si, oni to ani nepopírají", řekla hlava státu v interview pro americkou televizní stanici NBC, které se vysílalo v překladu do angličtiny.

Potvrdil přitom, že Rusko nezasahuje do voleb USA, a že to není ani možné udělat. „Máme zásady, které spočívají v tom, že nedovolujeme nikomu zasahovat do našich vnitřních záležitostí. A nezasahujeme do záležitostí jiných zemí," zdůraznil prezident.

© Sputnik/ Grigoriy Sysoev USA nestydatě oklamaly Rusko před převratem na Ukrajině, prohlásil Putin

Moskva nemá proč zasahovat do amerických voleb, podotkl Putin . „Nevidím, jakých cílů bychom mohli tímto zasahováním dosáhnout. Žádný takový cíl nemáme. Zkusme si představit, jaký by mohl být tento cíl. Kvůli čemu? Kvůli zasahování jako takovému?", řekl.

Hlava ruského státu rovněž zdůraznila, že USA dělají „špinavou práci", a obviňují z toho jiné. „Kdo jsou tito lidé, kteří si to myslí? Co je to za špinavou práci? Neděláme žádnou špinavou práci. Všechno, co děláme, děláme otevřeně. To máte takovou šablonu. Máte někoho, kdo rád dělá špinavou práci, a myslí si, že vy děláte to samé. Nic takového", řekl prezident.