Téměř třetina žadatelů o azyl se do Německa dostane letadlem

Leif-Erik Holm, německý poslanec za stranu Alternativa pro Německo (AfD) prohlásil, že téměř třetina žadatelů o azyl se do Spolkové republiky dostane letadlem. Vyplývá to z dokumentů, které poslanec získal od Federálního úřadu pro migraci a uprchlíky (Bamf).

Místopředseda AfD Holm od Bamf požadoval informace o tom, kolik žadatelů o azyl dorazilo do Německa letadlem. Úřad uvedl, že se jedná o 30 % žadatelů. Jsou to však pouze přibližné údaje, neboť úřad shromažďuje informace pouze od uprchlíků, kteří přicházejí z devíti vybraných zemí a regionů. Navíc údaje, které poskytli, nelze ověřit.

„Pokud skutečně každý třetí žadatel o azyl dorazil do Německa letadlem, bude to neskutečný skandál," uvedl Holm. „Federální vláda musí zjistit, zda tyto údaje skutečně souhlasí a na kterém přesně místě do Německa vstupují," míní poslanec.

Doposud se předpokládalo, že většina uprchlíků přichází do Německa po souši z Turecka, Řecka, Itálie nebo z Balkánu. Teď se ale ukazuje, že existuje i vzdušná cesta, což vzbuzuje řadu otázek, jak se v těchto zemích do letadla vůbec dostali. V souladu s dublinskou dohodou povinnost zabývat se žádostí o azyl má totiž první členský stát EU, jehož hranice žadatel překročí. Kromě toho se Holm udivuje, odkud mají uprchlíci peníze na letenku a nutné doklady.

Podle něj je nepřípustné, aby člověk, který do Německa přišel nelegálně, dostal azyl nebo právo dočasného pobytu.