Rusko by mělo odejít a sklapnout, řekl britský ministr obrany Williamson

Ve své řeči v Bristolu 15. března britský ministr obrany Gavin Williamson komentoval to, co by Rusko mohlo učinit v návaznosti na vyhoštění 23 ruských diplomatů z Velké Británie.

„Rusko by mělo odejít a sklapnout. Ale vláda zváží to, co dělá. Nebylo by ale špatné to předem odsoudit," prohlásil.

© Sputnik/ Natalia Seliverstova Velká Británie odmítá spolupráci s RF ve věci Skripala – Ministerstvo zahraničí Ruska

Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov komentoval slova Williamsona. Prohlásil, že partneři Velké Británie jsou znepokojeni a Londýn má co skrývat.

„Je velmi pravděpodobné, že ministr obrany Velké Británie prohlásil: „Rusko by nemělo podnikat žádné odvetné kroky, ale stáhnout se a sklapnout." A co jiného může prohlásit ministr obrany země, která skrývá okolnosti použití chemických prostředků na svém území a nechce poslat dostupné informace, jak je to vyžadováno Konvencí o zákazu chemických zbraní? Londýn má co skrývat. Partneři jsou nervózní," prohlásila tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí.