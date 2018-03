Washington rozšířil sankce proti Rusku. Sankční seznam byl publikován na stránkách Ministerstva financí USA.

Do sankčního seznamu se dostaly fyzické a právnické osoby, které Washington obviňuje z vměšování do amerických voleb. Jedním z nich je i podnikatel Jevgenij Prigorožin.

Jak vyplývá z dokumentu, do dokumentu bylo zahrnuto 14 fyzických osob a jedna společnost.