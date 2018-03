Čínské ministerstvo obrany obvinilo USA ze zásahu do politiky Pekingu

Čínské ministerstvo obrany vyslovilo rozhodný protest v souvislosti s přijetím v USA zákona o návštěvách Tchaj-wanu, který se dá považovat za zasahování do vnitřní politiky ČLR a hrozbu pro rozvoj vztahů mezi ozbrojenými sílami Číny a USA, praví se v prohlášení mluvčího Ministerstva obrany Číny U Qiana.

„V USA byl 16. března podepsán zákon o návštěvách Tchaj-wanu, čínské ozbrojené síly se rozhodně vyslovují proti," prohlásil mluvčí. Zdůraznil, že „Tchaj-wan je součástí Číny a tato otázka patří do vnitřních záležitostí ČLR".

„Je to vážné porušení principu „jedné Číny" a bodů tří čínsko-amerických komuniké, je to zásah do vnitřní politiky ČLR, který poškozuje rozvoj vztahů mezi ozbrojenými silami obou zemí," poznamenal zástupce čínského ministerstva obrany.

Podle jeho slov „čínská strana požádala, aby USA neochvějně dodržovaly své závazky a napravily příslušné chyby". ČLR také požádala, aby USA nepřipustily uplatnění bodů zákona, zrušily oficiální vztahy s Tchaj-wanem, zastavily styk s ozbrojenými silami Tchaj-wanu a prodej zbraní, aby se dalo vyhnout vážnému poškození vztahů mezi čínskou a americkou armádou, a rovněž míru a stability v oblasti Tchajwanského průlivu.