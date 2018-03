V Kremlu odpověděli na Trumpovo odmítnutí poblahopřát Putinovi k jeho znovuzvolení

„Neměli bychom to pokládat za nepřátelský krok, to zaprvé. Víte, že prezident Putin je i nadále otevřen pro normalizaci vztahů s našimi americkými partnery tam, kde je to pro nás zajímavé a nutné. Také víte, že prezident dostává velké množství blahopřání od jiných zahraničních představitelů. Někdo nemůže zavolat kvůli své zaneprázdněnosti a někdo z jiných důvodů. Není třeba tomu přikládat nějaký význam. To zadruhé," řekl Peskov, když odpovídal na otázku, jak reagují v Kremlu na tak nepřátelský krok, jako je prohlášení Bílého domu o tom, že Trump neplánuje zatelefonovat Putinovi k příležitosti jeho vítězství v prezidentských volbách v Rusku.

„Ráno moudřejší večera," dodal.

Volby prezidenta RF se konaly 18. března. Počet voličů tvoří po zpracování 99,94 % protokolů obvodními komisemi 67,4 %.

Současný prezident RF Vladimir Putin vyhrává se značným náskokem před ostatními kandidáty se ziskem 76,68 % hlasů po zpracování údajů 99,75 % protokolů obvodními komisemi. To je rekordní počet hlasů v jeho politické kariéře. Druhé místo obsadil kandidát za KSRF Pavel Grudinin, třetí — předseda LDSR Vladimir Žirinovskij.