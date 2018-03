Junckera ostře kritizovali za „budící odpor“ dopis Putinovi

Z hlediska předáka konzervativců v Evropském parlamentu Ashleyho Foxe svým „hanebným" dopisem Juncker „podporuje" ruského prezidenta.

„Blahopřát Vladimiru Putinovi k jeho vítězství ve volbách a ani se nezmínit o zjevných případech zfalšování výsledků hlasování, to je už dost špatné. Ale to, že nic neřekl o odpovědnosti Ruska za útok nervově paralytickým plynem na nevinné lidi — to budí v mém volebním okruhu odpor," cituje Foxe The Telegraph

S kritikou na adresu Junckera vystoupil také bývalý belgický premiér a předák skupiny liberálních demokratů (ALDE) v Evropském parlamentu Guy Verhofstadt.

„Teď není zrovna nejlepší čas pro blahopřání. Budeme vždy potřebovat dialog s Ruskem, užší styky však mají být podmíněny respektováním mezinárodního pořádku a fundamentálních hodnot," napsal na Twitteru.

Britská poslankyně Sarah Wollastonová označila ze své strany dopis za „hanebný".

Ve svém poselství napsal Juncker toto: „Chtěl bych Vám vyřídit moje blahopřání k Vašemu novému zvolení. Naším společným cílem má být obnovení celoevropského bezpečnostního systému založeného na spolupráci."

Popřál také Putinovi úspěch v plnění jeho povinností.