Obvinění v „případu Skripala“ hraničí s lupičstvím, prohlásil Peskov

„Je to nevídaná drzost. Hlavní je, že nikdo a nikdy nezažil situaci, kdy je země obviněna z něčeho, co ani nemohou zformulovat, a ani se o to nesnaží. Konstatujeme, že je to naprosto bezprecedentní věc, která hraničí s mezinárodním lupičstvím. Co za tím stojí? Vnitřní problémy Británie , nebo problémy jejich vztahů se spojenci, anebo něco jiného? Není to nejspíš naše věc. Naší věcí je, jak zvládnout tuto provokaci," řekl Peskov v interview pro nedělní pořad Výsledky týdne v televizi NTV.

Dodal, že prezident RF Vladimir Putin „zachovává absolutní klid, absolutní trpělivost".

„Putin si zachovává na rozdíl od protějšku na ostrově absolutní korektnost. Putin zformuloval svůj postoj hned, řekl, že se zabýváme především našimi vnitřními záležitostmi, kdežto k tomuto incidentu došlo u vás, a máte se v něm nejdřív vyznat a až pak o něčem mluvit. Tohle je vlastně Putinův postoj," řekl Peskov.