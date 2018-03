Rusko vyhošťuje 60 amerických diplomatů. Mají týden, aby opustili zemi

Rusko vyhošťuje 60 amerických diplomatů, kteří musí opustit území RF do 5. dubna, sdělilo ve čtvrtek ruské ministerstvo zahraničních věcí.

Před tím vláda USA na znamení solidarity s Velkou Británií v „případu Skripala" oznámily, že vyhošťují 48 ruských diplomatů a 12 členů mise RF při OSN a také uzavírají Generální konzulát v Seattle. Ruským diplomatům bylo uloženo, aby opustili USA během týdne — do 2. dubna.„Na základě zásady vzájemnosti, v rámci odvetného opatření je 58 pracovníků Velvyslanectví USA v Moskvě spolu s dvěma pracovníky Generálního konzulátu v Jekatěrinburgu prohlášeno za persona non grata za činnost neslučitelnou s diplomatickým statusem. Musí opustit území Ruské federace do 5. dubna," uvádí se ve zprávě.Kromě toho, jak sdělil trochu později ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov , bude uzavřen Generální konzulát USA v Petrohradě.