Na MZV USA prozradili, kdo prohraje zavřením generálního konzulátu v Petrohradu

Ve čtvrtek úřady RF oznámily vyhoštění 60 amerických diplomatů a zavření generálního konzulátu USA v Petrohradu. Tato opatření byla odpovědí na rozhodnutí amerických úřadů vypovědět 60 ruských diplomatů a zavřít generální konzulát RF v Seattlu.

Oficiální mluvčí amerického ministerstva zahraničí Heather Nauertová na briefingu připomenula, že generální konzulát v Petrohradu se zabýval mj. vystavováním víz občanům Ruska a pohovory s nimi.

„Když musíme zavírat naše objekty, když musíme snižovat náš personál, pak máme méně lidí, kteří mohou odpovídat na vaše otázky," řekla.

„Naší prioritou má být, ať už v Rusku nebo v jakékoli jiné zemi, pracovat v první řadě s americkými občany. Takže budeme moci pracovat, abychom pomáhali americkým občanům. To všechno nesporně omezuje naši možnosti to dělat, je to ale vždy naší prioritou. Avšak vízové a konzulární operace to (zavření generálního konzulátu) samozřejmě ovlivní," prohlásila Nauertová.