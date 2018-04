Netanjahu odpověděl na „mravní ponaučení“ Erdogana

Dříve si lídři obou zemí vyměnili řadu obvinění. Erdogan veřejně nazval činnost Izraelců „nelidským útokem". Netanjahu odmítl obvinění a prohlásil, že „nejmravnější armáda na světě nepotřebuje přednášky z morálky od toho, kdo mnoho let chaoticky bombarduje civilní obyvatelstvo". Poté Erdogan odsoudil Netanjahua za slova o zločinech tureckých vojáků proti civilnímu obyvatelstvu a obvinil Tel Aviv z provedení politiky teroru.

„Erdogan není zvyklý na to, že mu odpovídají. Měl by si začít zvykat. Okupant Severokyperské turecké republiky, který pronikává do kurdského regionu a ničí civilní obyvatelstvo v Afrínu, by neměl číst mravní ponaučení o morálních hodnotách," uvádí se na ruskojazyčném účtu Netanjahua na Facebooku.

V pátek podél hranice pásma Gazy a Izraele začala série masových antiizraelských vystoupení pod jednotným názvem Veliký pochod návratu. Iniciátoři v tom plánují pokračovat do poloviny května. Proti nejvíce agresivním účastníkům akce Izraelci používají střelné zbraně.

© AP Photo/ Cliff Owen Netanjahu pochválil vojáky po srážkách na hranici Gazy

Kypr je de facto rozdělen od roku 1974. Stalo se to po vojenském vpádu Turecka , který byl odpovědí na pokus státního převratu na ostrově při účasti řeckých vojáků. Turecké vojenské síly tehdy okupovaly 37 procent území státu. V roce 1983 tam vyhlásili Severokyperskou tureckou republiku, kterou přiznala jen Ankara. Jednání o znovuspojení Kypru po dvouleté přestávce znovu začala v únoru 2014.

Turecký generální štáb 20. ledna oznámil začátek operace Olivová větev proti formacím Kurdů v Afrínu. Společně s Tureckem bojují bojovníci Svobodné syrské armády (SSA). 18. března Erdogan informoval o převzetí Afrínu pod kontrolu turecké armády a SSA. Damašek rázně odsoudil činnosti Ankary v Afrínu a podotkl, že toto území je nedílnou součástí Sýrie.