Bývalou norskou ministryni „svlékli“ a „ukřižovali“. Vtip však moc nevyšel (FOTO)

Obyvatelé Bergenu, druhého největšího města v Norsku, spatřili v poslední den velikonočních svátků grafity s bývalou ministryní spravedlností Sylvií Listhaugovou, která před nedávnem rezignovala kvůli skandálu. Na grafitech je Listhaugová znázorněná jako mučednice a je obklopená novinářskými mikrofony a kyticemi, které se podobaly těm, které jí posílaly desítky stoupenců.

Asi nejneobvyklejší portrét Listhaugové znázorňoval na jejím rameni logo pravicové Pokrokové strany, jejíž je členkou, spolu s nápisem na břiše „min kamp", což je norský překlad Hitlerovy knihy Mein Kampf, ale i název autobiografického díla norského autora Karla Ovea Knausgårda.

Slovo „kamp" (boj) může rovněž odkazovat k poslednímu projevu Listhaugové ve funkci ministryně spravedlnosti, když rezignovala. V něm politička slíbila, že „její boj bude pokračovat".

V březnu byla Listhaugová nucena k rezignaci, aby se předešlo hlasování o důvěře vládě. Důvodem byl její status na Facebooku, ve kterém zaútočila na konkurenční Norskou stranu práce, podle které „si (strana) více cení práv teroristů než bezpečnosti národa". Ke statusu přidala fotku ozbrojenců z teroristické organizace Aš-Šabáb*.

Její komentář byl součástí jejího verbálního útoku na labouristy za to, že odmítli podpořit návrh zákona, který by bez nařízení soudu zbavoval občanství Norů, kteří jsou podezřelí z ohrožení životních zájmů země. Její rétorika byla silně kritizována kvůli tomu, že se Norská strana práce stala terčem nejkrvavějšího útoku v Norsku po konci 2. světové války, když Anders Breivik , bývalý stoupence Pokrokové strany, v červenci 2011 na ostrově Utøya zabil 69 účastníků akce, kterou pořádala strana práce. Poté, co Listhaugová rezignovala, dostala desítky kytic od svých stoupenců. Pokroková strana navíc zaznamenala příliv nových členů.

Premiérka Erna Solbergová označila grafity za „provokativní".

„Velmi si vážím svobody slova a umění a velmi si vážím pouličního umění v Bergenu, které město obohacuje. Ale tohle je umění, které bylo vytvořeno, aby provokovalo: je to provokativní," řekla rozhlasové stranici NRK Solbergová, rodačka z Bergenu, a dodala, že Listhaugová se nesnažila tvářit jako mučednice a ani tak sama sebe nevnímá.

Předseda Pokrokové strany v Bergenu Christoffer Thomsen označil nápis „min kamp" za obzvlášť znepokojující.

„Je to odporný odkaz, který by neměl být zmiňován," řekl Thomson pro NRK.

Kulturní editor místního deníku Bergens Tidende Frode Bjerkestrand však označil grafity za „chytré". Podle něj Listhaugová, která tak moc brání svobodu slova, dostala za vyučenou, informuje NRK

Umělec AFK, který grafity namaloval, řekl křesťanskému listu Dagen, že jeho dílo mělo odkazovat na rétoriku političky a její „sebeobětování" pro Pokrokovou stranu. Neměl to být osobní útok. Anonymní umělec uvedl, že Listhaugové ve skutečnosti „zabránil činit pravicově extrémistická prohlášení a podporovat konspirační teorie".

Listhaugová, která je teď v USA, situaci nekomentovala. Na jejím Facebooku však můžeme spatřit jemnou narážku na grafity. Politička sdílela fotku Cadillacu, který řídila, a označila ho „za opravdové umělecké dílo na čtyřech kolech".

* Aš-Šabáb je teroristická organizace, která je v Rusku a mnoho dalších zemích zakázaná