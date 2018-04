Americký komentátor: Dalším krokem po „balkanizaci“ Sýrie bude jistá změna režimu

Prezident Trump tedy řekl, že si přeje co nejrychlejší stažení amerických vojáků ze Sýrie. Avšak Ministerstvo zahraničí USA a Pentagon učinily prohlášení, že USA potřebují zachování své přítomnosti v této zemi kvůli odvrácení obrody ISIS. Také nedávno jmenovaný poradce pro národní bezpečnost a nový ministr zahraničí podporují, jak se zdá, postoj vojenské přítomnosti v Sýrii. Co si myslíte, jak moc to vše ovlivní Trumpovo rozhodnutí ohledně co nejrychlejšího stažení vojsk ze Sýrie?

Steppling: Kladu si otázku: „Jak máme chápat „Trumpovo rozhodnutí?" Mám na mysli, že je velmi důležité si uvědomit, že si stále odporuje. Je celkem pravděpodobné, že se mu prostě zamlouvá humbuk v médiích, který způsobuje. Těžko říct. Mike Pompeo, Gina Haspelová a samozřejmě John Bolton již dávno obsadili tvrdý protiíránský postoj. Ředitel speciálního oddělení CIA pro Írán Mike D'Andrea, který má přezdívku Hrobník, vždy hájil silový postoj vůči Íránu. Máme tedy „šíleného psa" Mattise a „hrobníka", což se do jisté míry podobá komiksu. Nakolik se Trump reálně účastní přijetí rozhodnutí? Těžko říct.

Nesmíme také zapomínat, že jde o velmi evangelickou vládu. Ještě nikdy se celý kabinet neskládal z přívrženců dominionismu, který je velmi radikální větví evangelického křesťanství. Betsy DeVosová, Ben Carson, Rick Perry a Mike Pence a také bratr Betsy DeVosové, zakladatel vojenské společnosti Blackwater, všichni tito lidé vyjadřují do jisté míry názory izraelských osídlenců, jsou velice fanatičtí a věří na Svatou válku a anděly.

Američtí generálové, mezi něž patří šéf Hlavního velení USA Joseph Votel, prohlásili, že stáhnou-li USA své vojáky ze Sýrie, může to vytvořit podmínky pro obrození ISIS. Je na tom něco pravdy, anebo je to pouhý pokus o ospravedlnění možnosti tam zůstat?

Pentagon jakoby tím říká: „Potřebujeme větší financování."

Válka proti Sýrii, kterou sváděly USA s CIA, byla dlouhá. A nic se nezměnilo. Nemám důvody pro domněnku, že se něco může změnit.

Mnoho z toho, co se říká, jsou pouhá slova pro veřejnou stravu. Terčem byl Asad. A poněvadž země (Sýrie) má strategicky důležitou polohu, usiloval Izrael samozřejmě o to, aby se ho zbavil. Dalším krokem po „balkanizaci" Sýrie bude svého druhu změna režimu, podobně jako to bylo v Íránu. V tom spočívá smysl, i když se to zdá šílenou myšlenkou.