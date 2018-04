Trump tweetuje: Útok na Sýrii „může přijít velmi brzy, nebo také ne“

„Nikdy jsem neřekl, kdy dojde k útoku na Sýrii. Může to být velmi brzy, nebo také ne! V jakémkoliv případě Spojené státy pod vedením mé administrativy odvedly skvělou práci, když zbavily region od ISIS. Kde je ‚Díky, Ameriko‘?," napsal Trump na svůj Twitter.

© AFP 2018/ Anwar Amro Tlak USA na ozbrojený zásah v Sýrii ohrozuje medzinárodný mier

Je to již druhý den, co americký prezident činí kontroverzní prohlášení ohledně situace v Sýrii po údajném chemickém útoku v Dúmě. Z útoku se obviňuje syrská vláda, aniž by však byly předloženy důvěryhodné důkazy.

Včera Trump sáhl po Twitteru, aby napsal: „Připrav se, Rusko, na skvělé, nové a chytré rakety v Sýrii." Tento výrok přišel poté, co z Ruska zaznělo, že bude sestřelovat jakékoliv rakety vypálené proti Sýrii.

Hned nato však Trump změnil tón a napsal, že „potřebujeme, aby náš lid spolupracoval" a dodal, že současné problémy mezi zeměmi jsou způsobeny „falešným a zkorumpovaným ruským vyšetřováním, které vedou demokratičtí loajalisté".