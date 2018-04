Haleyová tvrdí, že Asad použil chemické zbraně v Sýrii přinejmenším 50krát

Ve svém rozhovoru s novináři Haleyová uvedla, že americký prezident Trump se zatím nerozhodl o možné americké akci v Sýrii. Dodala, že by rozhodnutí nemělo být „uspěchané", ale „v určitý okamžik musíte něco udělat".

„Náš prezident ještě nerozhodl o možné akci v Sýrii, ale pokud se Spojené státy a naši spojenci rozhodnou v Sýrii jednat, tak to bude na obranu zásad, na kterých se všichni shodneme," řekla v pátek novinářům.

„Musíme vědět, že máme důkaz a musíme vědět, že jsme učinili veškerá nutná preventivní opatření, pokud se rozhodneme pro akci," řekla.