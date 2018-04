Účastník zinscenovaného útoku v Dúmě promluvil o podrobnostech

S postupem času se chlapec uklidnil a přestal se bát. Řekl, že se rád učí, ale škola je zničená. Pak dodal: „Nezabijete mě, pokud vám řeknu, co jsme tu dělali?"

© Sputnik / Chlapec Mustafa z města Dúmá, který se zúčastnil zinscenovaného útoku

Chlapec sdělil, že lidé z Džaiš al-Islam * slíbili sladké datle, pokud děti správně splní jejich pokyny. „Shromáždili děti před nemocnicí a řekli nám, že dostaneme sušenky a pytle s bramborami, pokud správně splníme všechno, co řeknou. Nějací lidé přinesli velké pytle, ale nevěděli jsme, co v nich bylo. Začali na nás stříkat vodu z hadice. Pak vyběhli dospělí, popadli děti a vběhli do budovy nemocnice. Tam nás vyfotili. Po tom všem nám rozdali slíbené jídlo a řekli, že si můžeme hrát, protože jsme se dobře chovali a poslouchali."

„Většinou nám nedovolují chodit do školy a hrát si. Museli jsme pracovat. Pokud zahlédli, že si někdo z dětí hraje, tak na něj křičeli a posílali domů," vysvětlil Mustafa.

* Organizace Džaiš al-Islam je v Rusku zakázaná.