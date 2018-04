Rusko: Stanovisko Gruzie vůči Abcházii a Jižní Osetii se změnilo

„Tbilisi nyní uveřejnilo další „mírovou iniciativu" pod názvem Krok k lepší budoucnosti… V textu dokumentu je speciálně stanoveno: účast v inzerovaných preferenčních gruzínských programech nebude znamenat pro obyvatele Abcházie a Jižní Osetie potvrzení nebo získání občanství Gruzie. Oficiální Tbilisi tak nakonec přiznalo to, co je zcela jasné: obyvatelé Abcházie a Jižní Osetie se nepovažují za občany Gruzie a nepřejí si jimi stát, a to ani za štědré sliby různých výhod," řekla Zacharovová v interview pro televizní kanál Dožď.

© Sputnik / Vladimir Popov MZV Abcházie se vyjádřilo ke gruzínské reakci na Putinovu návštěvu republiky

Podle jejího názoru „uznání tohoto zásadně důležitého momentu dává možnost doufat, že v Tbilisi si časem zcela uvědomí a přijmou politickou realitu".

„S Gruzií sousedí dva nezávislé státy: republika Abcházie a republika Jižní Osetie. Čím dříve to v Tbilisi pochopí, tím lépe bude pro Gruzii i pro všechny země v té oblasti," uvedla Zacharovová.

Gruzínský premiér Georgij Kvirikašvili během vládního zasedání začátkem dubna informoval o nové mírové iniciativě vedení země pod názvem Krok k lepší budoucnosti, která je zaměřena na zlepšení humanitární, sociální a ekonomické situace obyvatel Abcházie a Jižní Osetie.