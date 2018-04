Bývalý finský prezident: rozpadem Sýrie nikdo nic nezíská

„Ať na to koukám z jakékoli strany, válka v Sýrii již probíhá příliš dlouho,“ píše ve svém článku pro The Guardian bývalý prezident Finska a laureát Nobelovy ceny míru Martti Ahtisaari. Podle jeho slov připomněly události posledních týdnů, jak vysokou cenu je třeba platit za nečinnost.

Proto vyzývá, aby lidé brali vážně užívání chemických zbraní v Sýrii a obnovení bojů. Kromě toho hrozby, které vychází z Washingtonu a Moskvy, zesilují globální konfrontaci.

„Nynější situace vyvolává zvláště znepokojení tím, že bylo možné se jí vyhnout. Stala se výsledkem velkého nedostatku politické vůle u velkých mocností, aby bojovaly s krizí, kde hrály velkou roli v jejím vytvoření," píše Ahtisaari.

Vůli mezinárodního společenství zastupuje OSN, ta v Sýrii ale nedokázala plnit svoji roli, píše bývalý prezident. Podle jeho slov chápou vnější síly Sýrii jako arénu k tomu, aby mohly protlačovat své zájmy, což jen zvětšuje úroveň složitosti konfliktu.

„Pět stálých členů Rady bezpečnosti OSN musejí dlouho a intenzivně hledět do zrcadla," píše autor článku. Během celého konfliktu projevili neschopnost k činnosti. Právo veta bylo používáno nezodpovědně. „Stálí členové OSN se koncentrovali na tom, aby nasbírali politické body pro sebe na zahraničněpolitické aréně a mezi svými spojenci, ale ne na vybudování společné pozice a ukázce vedení."

Martti Ahtisaari obviňuje Rusko z toho, že se zastalo svého spojence Asada a tvrdí, že přímým důsledkem ruského vměšování se stal velký počet úmrtí a destrukce.

„I kdyby bylo složité vypracovat opravdové řešení, tak to není důvod pro to, aby se to nezkusilo," píše diplomat. Podle jeho názoru letecké útoky západních zemí v Sýrii mají obnovit mírový proces. Vyzývá přitom USA, Rusko a další státy, aby okamžitě přistoupily k pokusům o dohodu.