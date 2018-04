Medveděv oznámil, jaká bude odpověď na „hulvátské chování USA“

Návrh zákona o odpovědi na sankce USA a dalších zemí byl 13. dubna předložen Státní dumou. Dává vládě právo na základě rozhodnutí prezidenta zavést 16 různých odvetných opatření. Předpokládá se, že Rada federace zašle Dumě posudek k tomuto projektu v sobotu.

© AFP 2018 / Oli Scarff V Londýně si stěžovali, že EU jim neumožňuje zesílit protiruské sankce

„Je to pouze návrh zákona, o kterém nyní diskutují kolegové ze Státní dumy, a vláda k němu připravuje hodnocení. Je zřejmé, že při přípravě a přijetí tohoto zákona, kdy je třeba reagovat na akce Američanů, musíme začít z několika bodů. Zaprvé, jak jsem již řekl, v žádném případě to nesmí ublížit nám, protože musíme být pragmatičtí. I když nás něco rozčiluje, a chovají se, znovu opakuji, hulvátským způsobem, nesmí to nějakým způsobem ublížit nám," řekl Medveděv v sobotu při rozhovoru pro program Vesti na televizním kanálu Rusko 1.

„Za druhé by měla být odpověď buď symetrická, nebo asymetrická, ale musí být dostatečně znatelná. Proč nakousnout něco, co pak k ničemu nevede? Přeci jen by to měly být znatelná opatření. Proto je potřeba to všechno ještě jednou zvážit a projednat," zdůraznila hlava ruské vlády.

Medveděv také dodal, že zákon o odvetných sankcích by měl ruským orgánům umožnit ukládat individuální sankce proti jakémukoli právnímu či fyzickému subjektu USA, pokud to tak dělá Washington. Takové právo musí mít i Moskva.