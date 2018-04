Čína chce být hnací silou syrské rekonstrukce – velvyslanec

Během brífinku na čínském velvyslanectví v Moskvě Xie Xiaoyan, zvláštní vyslanec Pekingu pro otázky Sýrie, dal najevo, že je Čína připravena vynaložit maximální úsilí a pomoct obyčejným Syřanům, aby se vrátili zpět k normálnímu životu.

„Mnoho lidí zemřelo, miliony přišly o své domovy, nebo se staly uprchlíky. Všichni potřebují humanitární pomoc. Čína jakožto člen Rady bezpečnosti OSN vždy poskytovala humanitární pomoc syrským občanům a uprchlíkům ve formě zboží, léků, jídla a peněz," zdůraznil Xie.

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy Proč Čína obnovuje Sýrii

Velvyslanec podotkl, že celková rekonstrukce přijde na 260 miliard dolarů.

„Čína se již stala hnací silou v tomto procesu a zapojila své společnosti do rekonstrukčních prací v Sýrii hned, jak to umožnila bezpečnostní situace. Kromě Ruska a Číny by se měly zapojit i země z regionu, neboť obnovit Sýrii dokážeme pouze společným úsilím," uzavřel Xie.

Občanská válka v Sýrii trvá přes šest let. Vláda bojuje s různými opozičními skupinami a teroristickými organizacemi, jako jsou Islámský stát* nebo Fronta an-Nusrá*. Rusko zahájilo svou vojenskou kampaň v roce 2015 na žádost prezidenta Bašára Asada.

Podle ruského ministerstva obrany bylo během společné operace v Sýrii zlikvidováno přes 54 000 teroristů. Rusko poskytuje pomoc civilnímu obyvatelstvu, dodalo několik tun humanitární pomoci a denně poskytuje nutnou lékařskou péči.

*Teroristické organizace v Rusku zakázané.